Ср, 12.06.2019
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«Ты хоть белье надела?»: Глюкоза приняла гостей в «интимном» наряде

Наталья Ионова

ФОТО: Instagram

Совсем недавно певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) отпраздновала свой 33-ий День рождения. По этому поводу звезда похвасталась подписчикам своим праздничным нарядом. Но публика в большинстве своем не оценила его по достоинству, пишет Экспресс газета.

На фото, опубликованном в Инстаграме, Чистякова-Ионова позирует в нежном платье оранжевого цвета. Этот наряд в бельевом стиле исполнительница смело дополнила белоснежными кедами.

«Жду гостей», - написала Наталья.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Преданные поклонники отметили тот бесспорный факт, что выглядит Глюкоза прекрасно. Вместе с тем платье вызвало много нареканий. «Ты хоть белье надела?», «Ты в ночнушке?!», «Зря я свою старую сорочку выкинула 10 лет назад», «Встречать гостей в интимном пеньюарчике, нормально», «А где лифчик?» - разразились критикой гости аккаунта.

Также девушке посоветовали ходить вообще без одежды – ведь разница не так уж и велика.

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