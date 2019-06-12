«Ты хоть белье надела?»: Глюкоза приняла гостей в «интимном» наряде

На фото, опубликованном в Инстаграме, Чистякова-Ионова позирует в нежном платье оранжевого цвета. Этот наряд в бельевом стиле исполнительница смело дополнила белоснежными кедами.

Преданные поклонники отметили тот бесспорный факт, что выглядит Глюкоза прекрасно. Вместе с тем платье вызвало много нареканий. «Ты хоть белье надела?», «Ты в ночнушке?!», «Зря я свою старую сорочку выкинула 10 лет назад», «Встречать гостей в интимном пеньюарчике, нормально», «А где лифчик?» - разразились критикой гости аккаунта.