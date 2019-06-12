Известны окончательные итоги расследования шоу «Голос. Дети»
Первый канал разместил на своей странице данные окончательного отчета финала шоу «Голос. Дети», который предоставила компания IB-Group. Полученные данные уточняют промежуточные результаты проверки и подтверждают справедливость принятых решений.
Целью отчета было - представление хода работ и результатов независимого технического исследования в рамках проверки результатов голосования в финале и суперфинале 6-го сезона шоу «Голос. Дети».
Было необходимо выяснить оказывалось ли техническое влияние на систему приёма и обработки голосов в целях изменения результатов, а также была ли накрутка голосов.
В результате проверки были выявлены факты автоматической накрутки голосов.
«Анализ полученных голосов позволил выявить как минимум два пула номеров, с которых осуществлялись накрутки голосов. С данных номеров поступило более 41 000 голосов за участника 07», - значится в отчете.
Кроме того, выявлены аномально высокие показатели голосования в регионах.
«Кроме Башкортостана, отдавшего 97% голосов за участника 07 (что объясняется описанным выше пулом звонков), также есть нехарактерное распределение в Курской (96%) и Ульяновской областях (95%)», - уточняется в документе.
Также специалисты указывают на нехарактерное распределение количества голосов. Оказывается за Микеллу голосовало гораздо меньше уникальных номеров, чем за других участников.
К тому же, в системе приема голосов были обнаружены уязвимости.
Супруг певицы Алсу Ян Абрамов впервые отреагировал на скандал, связанный с победой его дочери на шоу «Голос.Дети».
«Я ничего никогда не комментирую, тем более такую чушь, поэтому извините, пожалуйста, никаких комментариев дать не могу», - приводит словат Яна «Говорит Москва».
Певица Алсу рассказывала журналистам, что супруг не поддерживал идею участия Микеллы в шоу.
Напомним, Первый канал аннулировал результаты, после того, как было обнаружено искусственно воздействие на голосование в финале шоу «Голос. Дети». Был проведен спецвыпуск и победителями стали все участники финала.