Известны окончательные итоги расследования шоу «Голос. Дети»

Целью отчета было - представление хода работ и результатов независимого технического исследования в рамках проверки результатов голосования в финале и суперфинале 6-го сезона шоу «Голос. Дети».

Было необходимо выяснить оказывалось ли техническое влияние на систему приёма и обработки голосов в целях изменения результатов, а также была ли накрутка голосов.

В результате проверки были выявлены факты автоматической накрутки голосов.

«Анализ полученных голосов позволил выявить как минимум два пула номеров, с которых осуществлялись накрутки голосов. С данных номеров поступило более 41 000 голосов за участника 07», - значится в отчете.

Кроме того, выявлены аномально высокие показатели голосования в регионах.

«Кроме Башкортостана, отдавшего 97% голосов за участника 07 (что объясняется описанным выше пулом звонков), также есть нехарактерное распределение в Курской (96%) и Ульяновской областях (95%)», - уточняется в документе.

Также специалисты указывают на нехарактерное распределение количества голосов. Оказывается за Микеллу голосовало гораздо меньше уникальных номеров, чем за других участников.

К тому же, в системе приема голосов были обнаружены уязвимости.

Супруг певицы Алсу Ян Абрамов впервые отреагировал на скандал, связанный с победой его дочери на шоу «Голос.Дети».

«Я ничего никогда не комментирую, тем более такую чушь, поэтому извините, пожалуйста, никаких комментариев дать не могу», - приводит словат Яна «Говорит Москва».

Певица Алсу рассказывала журналистам, что супруг не поддерживал идею участия Микеллы в шоу.