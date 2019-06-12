Врач объяснил, чем опасно мороженое в жару

По его словам, когда человек съедает мороженое быстро, происходит охлаждение верхних дыхательных путей, которое грозит развитием ОРЗ. Тяжельников отмечает, что холодный десерт нужно есть медленно и слегка подтаявшим.

Медик подчёркивает, что употреблять прохладные напитки стоит небольшими глотками. И в жару лучше отдавать предпочтение чистой воде, морсам, чаю, воде с лимоном, ягодами или фруктами и отказаться от кофе, газировки и молочных коктейлей из-за наличия в них большого количества сахара, жира и ароматизаторов.