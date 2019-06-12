Ср, 12.06.2019
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Врач объяснил, чем опасно мороженое в жару

Mid section of smiling boy holding ice cream at beach

ФОТО: Wavebreakmedia ltd / PantherMedia / Wavebreakmedia ltd

Употребление ледяного мороженого в жару вызывает дополнительный стресс у организма. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на главного внештатного специалиста московского Департамента здравоохранения Андрея Тяжельникова, пишет Лайф.

По его словам, когда человек съедает мороженое быстро, происходит охлаждение верхних дыхательных путей, которое грозит развитием ОРЗ. Тяжельников отмечает, что холодный десерт нужно есть медленно и слегка подтаявшим.

Медик подчёркивает, что употреблять прохладные напитки стоит небольшими глотками. И в жару лучше отдавать предпочтение чистой воде, морсам, чаю, воде с лимоном, ягодами или фруктами и отказаться от кофе, газировки и молочных коктейлей из-за наличия в них большого количества сахара, жира и ароматизаторов.

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