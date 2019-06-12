Основатель группы «Ляпис Трубецкой» впал в кому после нападения

Недавно с гитаристом Русланом Владыко произошла страшная трагедия. На данный момент мужчина находится в коме, пишут Дни.ру.
Это случилось в ночь с 4 на 5 июня, однако информацию решили осветить только сейчас. На одного из основателей легендарной группы "Ляпис Трубецкой", более известного как Пан, напали и, по всей видимости, ударили чем-то тяжелым по голове. Предположительно, это было сделано с целью ограбления.
Полиция проверила записи видеокамер из столичного бара, где находился пострадавший в ту роковую ночь. По ним удалось установить время, в которое мужчина покинул заведение. Уже через час его нашли без сознания. При нем не обнаружили телефон и барсетку.
Руслана привезли в одну из минских больниц с черепно-мозговой травмой. Ему оперативно провели операцию. Сейчас певец все еще находится в реанимации.
Врачи утверждают, что ситуация тяжелая. Музыкант до сих пор не вышел из комы. На данный момент он находится на искусственной вентиляции легких.
Экс-продюсер группы "Ляпис Трубецкой" Евгений Колмыков поддерживает связь с родственниками Владыко. По его словам, медики пока не дают прогнозов относительно улучшения его состояния.
"Увы, нет определенности и с напавшими на музыканта",
– добавил он.
Напомним, Руслан Владыко был одним из основателей группы "Ляпис Трубецкой". Он оставался ее участником в течение 25 лет. А после ее распада в 2014 году продолжил творческую карьеру в группе Trubetskoy с вокалистом Павлом Булатниковым.