Ср, 12.06.2019
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Основатель группы «Ляпис Трубецкой» впал в кому после нападения

Ляпис Трубецкой

ФОТО: EVENTART

Недавно с гитаристом Русланом Владыко произошла страшная трагедия. На данный момент мужчина находится в коме, пишут Дни.ру.

Это случилось в ночь с 4 на 5 июня, однако информацию решили осветить только сейчас. На одного из основателей легендарной группы "Ляпис Трубецкой", более известного как Пан, напали и, по всей видимости, ударили чем-то тяжелым по голове. Предположительно, это было сделано с целью ограбления.

Полиция проверила записи видеокамер из столичного бара, где находился пострадавший в ту роковую ночь. По ним удалось установить время, в которое мужчина покинул заведение. Уже через час его нашли без сознания. При нем не обнаружили телефон и барсетку.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Руслана привезли в одну из минских больниц с черепно-мозговой травмой. Ему оперативно провели операцию. Сейчас певец все еще находится в реанимации.

Врачи утверждают, что ситуация тяжелая. Музыкант до сих пор не вышел из комы. На данный момент он находится на искусственной вентиляции легких.

Экс-продюсер группы "Ляпис Трубецкой" Евгений Колмыков поддерживает связь с родственниками Владыко. По его словам, медики пока не дают прогнозов относительно улучшения его состояния.

"Увы, нет определенности и с напавшими на музыканта",

– добавил он.

Напомним, Руслан Владыко был одним из основателей группы "Ляпис Трубецкой". Он оставался ее участником в течение 25 лет. А после ее распада в 2014 году продолжил творческую карьеру в группе Trubetskoy с вокалистом Павлом Булатниковым.

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