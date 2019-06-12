«Comedy Баттл». Финал сезона: кто подпишет контракт с ТНТ и получит 40 тысяч евро?

В последней программе сезона в «Comedy Баттл» соберутся не только финалисты шоу, но и те, кто напрямую заинтересован в том, чтобы пополнить ряды своих развлекательных проектов новыми героями. Наталья Еприкян подыскивает для Comedy Woman молодую талантливую девушку, Антон Шастун юмориста с навыками импровизатора, Азамат Мусагалиев хочет найти для «Однажды в России» актера, способного играть характерные роли, а Илья Соболев с удовольствием возьмет комика в «Прожарку».

ФОТО: ТНТ

Также заинтересованы в новых лицах представители жюри — резидент Comedy Club Гарик Харламов и комик, участник шоу Stand Up Руслан Белый. Помогать им будет бард-десятник, создатель одного из самых популярных сериалов 2018 года «Домашний арест» Семен Слепаков.

Ну а кто же в финале?

Сергей Матросов. Комик, который никогда не лезет за словом в карман. Для него не существует авторитетов — он легко может приложить и обычного зрителя «Comedy Баттл», и председателя жюри Гарика Мартиросяна.

Софья Лобанова. 19-летняя блондинка с внешностью Мерлин Монро будет разбираться с Русланом Белым.

ФОТО: ТНТ

Дуэт «На повороте». Питерские юмористы-миниатюрщики покажут — что происходит с молодыми рэперами после того, как на них сваливается популярность.

Ирина Луур. Мать двоих детей поделится со сцены радостями семейной жизни и объяснит разницу между дамой и тёткой.

Руслан Шамухамедов. Стендап-комик психотерапевт, и как он сам себя называет, — самый богатый комик Тюмени. Почему самый богатый? Просто потому, что он единственный комик Тюмени.

Вадим Пастельный. Хлопец из Краснодара расскажет о своей страшной фобии — боязни всего, — всего, кроме сцены «Comedy Баттл», с которой уже улетели на маты десятки юмористов.

Дуэт «Кирилл и Гриша». Парни покажут — как записать обучающее видео для своего YouTube-канала в домашних условиях.

Дуэт «Саша и Валя». Специально для финального выступления участники дуэта запрутся в ванной и будут громко выяснять отношения.

Идрис. Этот стендап-комик из Грозного называет себя человеком с ограниченными юмористическими возможностями.

Никита Забило. Великий философ из Великого Новгорода отлично разбирается во всех аспектах жизни, причем не только человека, но и насекомых. Он попытается понять пчелиную философию.

Светлана Карапетян. По своему признанию девушка предпочитает заниматься не женским, а человеческим юмором.

Дэн Смирнов. Этот стендап-комик поделиться своими соображениями на тему — каково живется в России человеку с плохим зрением и незапоминающейся внешностью.

Антон Токарев. Этот музыкант-многостаночник ловко совмещает игру на гитаре с клавишными.

«Comedy Баттл», финал. 7 июня в 22:00 на ТНТ