Арсений Бородин: «Настя Ивлеева получала гораздо больше меня. Запил, ушел в депрессию»

Сейчас Настю Ивлееву называют Первой леди Рунета: она ведет собственное шоу, снимается в сериале и рекламе. Но еще четыре года назад девушка была неизвестна зрителю. В далеком 2011 году Ивлеева работала в клубе, куда Арсений пришел отдохнуть вместе с коллегами из группы «Челси». Так состоялось знакомство пары.

«Она мне сразу понравилась, и дело не во внешности. Очень артистичная девушка. Есть у меня такая фишка — раскрывать людям их талант. Я ей сразу сказал: «Неужели ты занимаешься тем, чем хочешь? Хватит тратить жизнь на ерунду. Поезжай в Москву, там точно выбьешься в люди. Я тебе помогу с работой, сведу с нужными людьми»,

— пообещал Бородин.

Ивлеева долго не решалась на переезд, но, когда, наконец, приехала в столицу, Арсений сдержал слово. Настя попросила его помочь найти должность в клубе, но обмолвилась, что мечтает быть ведущей. Поначалу будущая Agent-girl работала в заведении «Сохо» и в чайхане.

«Деньгами я ей не помогал, каждый должен сам пережить свой «Доширак» на кухне — и это не преувеличение. Настя жила с подругой, снимая на двоих «однушку» в Перово, и действительно питалась лапшой»,

— поделился певец.

Весной 2015-го дружеские отношения переросли в любовь. В то же время Настю ждали первые успехи: она стала посещать курсы «Останкино ТВ». Однако, окончив их, не знала, что делать дальше. Как-то раз, сидя в кафе, Арсений предложил подруге раскрутить Instagram-аккаунт — девушка была уже достаточно популярна в социальных сетях благодаря имиджу тусовщицы и «фитоняшки». Сценарий первого видеоролика для будущей ведущей придумал Бородин.

Забавные скетчи принесли Ивлеевой не только популярность, но и доход. Предложения посыпались как из рога изобилия. Арсения и Настю пригласили в качестве ведущих шоу «Орел и решка», но, в отличие от возлюбленной, Бородин не справился с новой ролью. Избранница певца одна ездила из Украины в Россию, став звездой программы. Это не могло не сказаться на отношениях пары: они виделись раз в месяц.

«Настя поймала звездную болезнь. Вокруг нее появились все эти модные блогеры. Мне было обидно, ведь я за нее рвал всех на британский флаг! На себя забил, год не выпускал песен, занимался только ей. Один клип снял, и то — Настя сыграла в нем главную роль. Конечно, просел по заработкам. Настя получала гораздо больше. Запил, ушел в депрессию, а Настя постоянно предъявляла претензии, что я ничем не занят и не помогаю ей»,

— вспоминал музыкант.

Единственным выходом стало игнорирование темы работы. Но почти сразу после принятия этого решения роман угас. «Когда Настя вернулась из очередной поездки, то призналась: «Я не хочу отношений, это не для меня. Мне нужна только карьера». Я понимал, что у нее кто-то появился, но не стал ковыряться в грязном белье. Вещи она собрала всего через 2,5 месяца после того, как переехала ко мне», — делился Бородин.

Арсений не жалеет о прошлом. Он помог Ивлеевой стать известной, не вложив в это ни рубля. Используя программу для монтирования роликов и вовремя запустив проект в социальных сетях, Настя добилась успеха. «Конечно, проще сказать, что она с кем-то переспала, кому-то заплатила — и стала звездой. Но Настя — это чистая прибыль без всяких затрат. И, конечно, она очень харизматичная. Она не играет — она такая и есть. Кстати, я на Насте ни рубля не заработал. Зачем я тратил на это время и силы? Мне было важно проверить — прав я или нет насчет нее, ее образа, самой идеи. Теперь понимаю, что прав», — заключил музыкант в интервью «КП».