Умер актер сериала «Санта-Барбара» Джим МакМуллан

В США скоропостижно скончался актер Джим МакМуллан, известный по ролям в телесериалах «Санта-Барбара», «Команда А», «Спасатели Малибу» и других. Звезде кино было 82 года. О смерти артиста сообщила его супруга Хелен МакМуллан, которая рассказала, что муж последние месяцы много времени проводил в загородном доме в Калифорнии.

Известно, что актер долгое время тяжело болел, а недавно у него начались осложнения бокового амиотрофического склероза, связанного с нарушением работы моторных нейронов. МакМуллан умер еще 31 мая, но известно об этом стало только сейчас: семья звезды кино не хотела распространяться о деталях личной трагедии.

Российской публике Джим МакМуллан знаком по съемкам в сериале «Санта-Барбара», где он сыграл роль генерала Моргана Фенимора, а в проекте «Даллас» — сенатора Эндрю Дорлинга. Он также отметился эпизодическим появлением в фильме «Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба» и «Бэтмен и Робин».

Однако в США самой знаменитой работой артиста считается картина «Захватчики», где он исполнил роль американского военного Буффало Билла. Этот фильм вышел в широкий прокат и принес МакМуллану известность.

Джим был ярким артистом телесериалов 70-80-х годов. Журналисты отмечают, что, имея прекрасные актерские данные, он не смог добиться мирового признания и так и остался локальной звездой, которую в 90-е стали приглашать лишь на эпизодические роли в проектах студии Quinn Martin Productions.

В последние годы актер занимался написанием книг об актерах и музыкантах, а также увлекся созданием предметов искусства — для этого он выбрал себе необычный псевдоним Харри Ковэйр.