СМИ: актриса Марго Робби ждет ребенка

Анонимный источник из близкого окружения Марго Робби сообщил изданию NW, что актриса ждет первого ребенка.

По утверждениям инсайдера, актриса уже на третьем месяце беременности. Сообщается также, что Робби планировала завести с мужем детей, но карьера заставила ее отложить планы.

"Она хотела прочно укрепиться в Голливуде, чтобы ей предлагали роли, от которых она бы не могла отказаться. Теперь, когда она хорошо себя зарекомендовала, ей больше не нужно ждать", – рассказал инсайдер.

Издание Daily Mail связалось с Марго и попросило прокомментировать полученную информацию. Звезда лишь отшутилась, сказав, что мамой она была разве что во время визита в Австралию, где она покормила кенгуру из бутылочки.