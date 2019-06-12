Ср, 12.06.2019
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СМИ: актриса Марго Робби ждет ребенка

Margot Robbie arriving for the Once Upon a Time in Hollywood Premiere held at the Grand Theatre Lumiere at the Palais des Festivals during the 72nd Cannes Film Festival. Photo credit should read: Doug Peters/EMPICS

ФОТО: Doug Peters / Doug Peters/EMPICS Entertainment

Недавно голливудская актриса Марго Робби призналась СМИ, что рожать будет тогда, когда захочет. Но появилась информация, что звезда уже беременна, пишет Сегодня.

Анонимный источник из близкого окружения Марго Робби сообщил изданию NW, что актриса ждет первого ребенка.

По утверждениям инсайдера, актриса уже на третьем месяце беременности. Сообщается также, что Робби планировала завести с мужем детей, но карьера заставила ее отложить планы.

"Она хотела прочно укрепиться в Голливуде, чтобы ей предлагали роли, от которых она бы не могла отказаться. Теперь, когда она хорошо себя зарекомендовала, ей больше не нужно ждать", – рассказал инсайдер.

Издание Daily Mail связалось с Марго и попросило прокомментировать полученную информацию. Звезда лишь отшутилась, сказав, что мамой она была разве что во время визита в Австралию, где она покормила кенгуру из бутылочки.

Напомним, Марго Робби официально покинула ряды завидных невест еще в 2016 году – звезда фильма "Отряд самоубийц" вышла замуж за кинорежиссера Тома Акерли, с которым встречалась три года.

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