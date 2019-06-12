Курьезное видео: «сумасшедший» банкомат начал плеваться деньгами

На опубликованной в YouTube записи можно увидеть, как сломанный терминал, которого в сети уже назвали "сумасшедшим", самостоятельно выплевывает купюры. Чтобы уберечь выброшенные деньги от прохожих, его охраняют двое мужчин. Один не дает людям приблизиться к банкомату, а другой пакует банкноты в специальную сумку.