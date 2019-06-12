Курьезное видео: «сумасшедший» банкомат начал плеваться деньгами

Очевидец в торговом центре столицы Великобритании снял на видео биткоин-банкомат, из которого бесконтрольно вылетали деньги. Об этом сообщает Сегодня со ссылкой на информационный ресурс Next Web.
На опубликованной в YouTube записи можно увидеть, как сломанный терминал, которого в сети уже назвали "сумасшедшим", самостоятельно выплевывает купюры. Чтобы уберечь выброшенные деньги от прохожих, его охраняют двое мужчин. Один не дает людям приблизиться к банкомату, а другой пакует банкноты в специальную сумку.
Представители компании, которая владеет этими терминалами, заявили, что с этими устройствами накануне уже случались подобные проблемы. Но точные причины инцидента пока неизвестны. Предполагают, что это могла быть спланированная атака.