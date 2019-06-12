Ср, 12.06.2019
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Жгучая красотка! Названо имя самой сексуальной женщины в мире

Olivia Culpo

ФОТО: Doug Peters / Doug Peters/EMPICS Entertainment

В Америке популярный мужской глянец Maxim определил самую сексуальную женщину мира 2019 года. Рейтинг ста самых желанных девушек мира возглавила модель и обладательница титула "Мисс Вселенная-2012" Оливия Калпо.

Olivia Culpo

ФОТО: Broadimage / Scanpix

27-летняя манекенщица украсила специальный выпуск журнала, посвященный списку Hot 100. Отметим, что Оливии удалось подвинуть с первой строчки актрису и модель Кейт Аптон.

Kate Upton

ФОТО: CJMAR / Yamamay/MEGA

"Я всегда смотрела на список Hot 100 журнала Maxim. Там всегда было так много умных и успешных женщин, которые вдохновляли меня и влияли на мою карьеру разными способами. Поэтому быть на этой обложке – значимо для меня. Мне до сих пор это не верится", – призналась модель у себя на странице в Instagram.

ФОТО: Joe Russo / Joe Russo/Sipa USA

Olivia Culpo.

ФОТО: Broadimage/ Scanpix

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