Жгучая красотка! Названо имя самой сексуальной женщины в мире

"Я всегда смотрела на список Hot 100 журнала Maxim. Там всегда было так много умных и успешных женщин, которые вдохновляли меня и влияли на мою карьеру разными способами. Поэтому быть на этой обложке – значимо для меня. Мне до сих пор это не верится", – призналась модель у себя на странице в Instagram.