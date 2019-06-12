«Не смеши, пожалуйста»: в Black Star назревает очередной скандал, связанный с уходом L'One

Рэпер подтвердил, что с 16 марта 2019 года не является артистом BlackStar, и поблагодарил людей, с которыми ему довелось работать. Но с самой компанией у певца остались сложные отношения. L' One рассказал, что лейбл хочет забрать его песни, сценическое имя и возможность выступать.

"Мои уже бывшие партнёры вместо слов благодарности хотят забрать у меня мои песни, хотят забрать моё имя. Они решили, что могут запретить мне петь песни, написанные мною же. Оплаченные моим же трудом. Они хотят забрать у меня возможность выступать"

По словам музыканта, он обладает некоей информацией, которую не желает обнародовать BlackStar. Но рэпер не намерен молчать и хочет потребовать у компании финансовый отчёт за совместное время работы: "А ввиду последней информации, полученной мной, я прошу компанию предоставить мне отчёт за каждый рубль за все семь лет".

"Они хотят мне заткнуть рот, чтобы общество не узнало всю информацию, которой я обладаю. Но... Я не тот человек, который это им позволит. <...> Когда человеку нечего терять, он становится неуязвим. И замолчать всё это уже не удастся",

- написал Леван.

На заявление музыканта сразу отреагировал Тимати. Причем разборки на просторах соцсети получились довольно грубыми.

"Кто тебе хочет закрыть рот, уточни пожалуйста? Какой секретной информацией ты обладаешь? Ну не смеши, пожалуйста. Ты можешь свободно в любом интервью рассказывать все, что тебе угодно, тебя в этом никто не ограничивает. Тем более ты Тамада, рассказывай – это твой профиль",

– ответил Тимати.

При этом он уточнил, что, подписывая контракт, рэпер читал пункт про то, что весь контент, произведенный за годы совместного сотрудничества, это собственность компании. Тимати посетовал, что L'One ни разу ему не позвонил и не выказал желания встретиться, "а не прибегал в офис с толпой невнятных "юристов". Тимати добавил, что теперь желания расставаться с подопечным полюбовно у него нет.

В свою очередь L'One ответил, что много раз говорил свои претензии Тимати в лицо, сидя напротив него.

"Тамада, говоришь, это ты так рефлексируешь на мой счет, молодец. Молодец, потому что все твои артисты видят, что ты написал Кристине, теперь мне. Чья там очередь следующего? Кого ты захочешь замочить? Какой ты #НовыйШоубизнес?",