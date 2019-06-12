Построенная эстонцами сауна привлекает внимание иностранцев

Несколько умельцев из Эстонии переделали в баню старенькую "ауди", благодаря чему привлекли внимание Би-би-си.

На выходных в Раквере проходил фестиваль саун, на котором можно было увидеть много необычных парилок, среди которых была и желтая ауди-сауна.

На мероприятии присутствовал корреспондент Virumaa Teataja, который поговорил с хозяином этого произведения искусства. Инно Паги из Таллинна рассказал, что уже давно он мечтал отметить свой день рождения с друзьями в Аэгвийду. "Узнавали цены на аренду сауны, но это очень дорого", - сказал Паги.

А у него была старенькая ауди, которую никто не хотел покупать даже за 200 евро. И тогда друзья решили сделать из него баню. "Две недели пришлось провозиться", - вспоминает Паги.