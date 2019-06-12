Близнецам стоит быть терпеливее: гороскоп на 12 июня

Полезным и увлекательным будет активный отдых, хорошо сложатся поездки. Кроме того, день подходит для неутомительных, привычных дел – с ними вы справитесь без труда. Творческий потенциал несколько снижен, зато аккуратности и усердию, свойственным вам сегодня, можно только позавидовать.

Дева

День будет довольно сложным, звезды подготовили вам немало неприятных сюрпризов. Однако жизненный потенциал высок и на недостаток энергии жаловаться не приходится, а это значит, что все трудности будут преодолены. Рассчитывайте только на себя, держитесь подальше от сомнительных особ, относитесь критически к непрошенным советам; недоброжелатели проявляют чудеса изобретательности, пытаясь навредить вам, однако ваша осторожность сведет их усилия на нет.

Не исключены серьезные разногласия в семье, возможны проблемы, решить которые в данный момент невозможно. Звезды рекомендуют воздержаться от поездок, утомительных занятий спортом и активного отдыха.

Весы

Весам предстоит заняться решением финансовых проблем. Сложившаяся ситуация требует экономии, будьте готовы отказаться от запланированных расходов. Нестабильность эмоционального фона сказывается на общении с новыми знакомыми, возможны также серьезные разногласия с друзьями. Есть шанс реализовать свой творческий потенциал, найти полезное и увлекательное дело.

Хорошо складывается общение с членами семьи, налаживаются отношения с друзьями и любимым человеком. Полезен активный отдых, хорошо сложится поездка на природу; остающимся в городе звезды советуют не отказываться от посещения светских мероприятий.

Скорпион

Скорпионов ожидает весьма непростой день. Будьте готовы преодолевать препятствия, двигаться к цели по неизученному, а порой и опасному пути. Сложившаяся ситуация требует от вас самостоятельных решений, а также работы над собой: пришло время менять поведение и сложившиеся привычки; инициативность и активная жизненная позиция не останутся без поощрения.

Весьма неблагоприятна финансовая картина, возможны значительные непредвиденные расходы. Траты, связанные с развлечением и семейным отдыхом, едва ли будут оправданными – порадовать себя и близких весьма трудно. Помните, что сейчас вы нуждаетесь в восстановлении душевных и физических сил, и будьте внимательны к своему здоровью.

Стрелец

День сложный, характеризующийся влиянием как позитивных, так и негативных тенденций. Последние особенно ярко выражены в сфере семейных отношений: возможны серьезные конфликты, непреодолимые разногласия. Необходимо редкое спокойствие, чтобы выйти из сложившейся ситуации с достоинством, но вам это непременно удастся, можно не сомневаться.

Еще одна проблемная сфера – финансы. Возрастают расходы, связанные и с вашими личными потребностями, и с общими семейными делами. Посещение увеселительных заведений и участие в светских мероприятиях обойдутся дороже, чем вы ожидали. Поднять настроение помогут небольшие поездки и отдых на природе.

Козерог

Можно реализовать многие смелые идеи, однако действовать нужно осмотрительно, не переоценивая своих возможностей. Велика вероятность конфликтов с близкими людьми, серьезных разногласий с единомышленниками. Вам трудно принять чужую точку зрения, а вот стремление защитить собственные интересы порой выходит за разумные границы.

Возможны значительные расходы, не всегда оправданные. Нежелательно покупать в этот день бытовую технику, мебель, автомобили. Жизненный потенциал высок, полезны разумные физические нагрузки. Активный отдых на свежем воздухе поможет взбодриться.

Водолей

Сложный, но интересный день, который будет полон разнообразных событий, не всегда предсказуемых и приятных. Будьте осторожнее с деньгами, возможны значительные потери, неоправданные расходы. Звезды советуют заниматься лишь простыми, неутомительными делами, а начало работы над масштабными проектами отложить до более благоприятного момента.

День подходит для поездок, в особенности – романтических путешествий. У влюбленных будет шанс наладить отношения, оставить в прошлом разногласия и забыть о ссорах. Одинокие представители знака могут рассчитывать на знакомство с приятными попутчиками. Атмосфера в семье будет напряженной, постарайтесь не накалять обстановку.

Рыбы

Влияние благоприятных тенденций достаточно сильно, день обещает быть удачным. Сегодня вас ожидает немало интересных событий, в том числе – встреч с давними знакомыми. Нет причин скрывать свои проблемы и тревоги от близких людей: отношения наладятся, если вы будете искренни и откровенны. Разногласия со старшими родственниками возможны, но носить они будут исключительно временный характер.