Вт, 11.06.2019
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  • Фото: в один день с Ноланом и его командой в Эстонию прибыла еще одна всемирная знаменитость

Фото: в один день с Ноланом и его командой в Эстонию прибыла еще одна всемирная знаменитость

Сегодня днем в Таллиннском аэропорту приземлился самолет, на борту которого находились голливудский режиссер Кристофер Нолан, члены его команды и актеры фильма «Догма». Почти сразу за ним фотокорреспондеты встретили Стинга.

Британский певец прибыл в Таллинн в рамках нового концертного тура «My Songs». Выступление перед эстонской публикой у него запланировано на завтра.

Музыкальное наследие, которое сотворил Стинг, позволяет ему уже не выпускать новых альбомов. Однако, 67-летний певец продолжает выступать с сольными программами по всему миру.

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