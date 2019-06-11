Фото: в один день с Ноланом и его командой в Эстонию прибыла еще одна всемирная знаменитость

Сегодня днем в Таллиннском аэропорту приземлился самолет, на борту которого находились голливудский режиссер Кристофер Нолан, члены его команды и актеры фильма «Догма». Почти сразу за ним фотокорреспондеты встретили Стинга.
Британский певец прибыл в Таллинн в рамках нового концертного тура «My Songs». Выступление перед эстонской публикой у него запланировано на завтра.
Музыкальное наследие, которое сотворил Стинг, позволяет ему уже не выпускать новых альбомов. Однако, 67-летний певец продолжает выступать с сольными программами по всему миру.