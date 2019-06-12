ТОП-10 самых красивых мыз и замков Эстонии, которые стоит посетить
Все мы иногда хотим отдохнуть физически и морально. Иногда для этого следует уехать из шумного города и насладиться природой и необычной для города архитектурой. Кто-то вовсе ищет необычное место для проведения масштабного мероприятия, например, свадьбы.
Портал Limon.ee выбрал десять самых красивых мыз и замков по всей Эстонии.
Мыза Кийу (Харьмаа)
Мыза Кийу была тесно связана с мызой Колга и со Стенбоками. Мыза впервые упоминается в 1418 году. Здание является примером смешения стилей модерн и барокко. В его внешнем оформлении использованы вперемежку необарочные и классицистические элементы.
К лестнице главного здания ведет классическая круговая дорога. За зданием усадьбы располагается небольшой парк, оформленный в свободном стиле.
Главное здание усадьбы Кийу было полностью отремонтировано, сохранились некоторые столетние детали здания, также был восстановлен прежний внешний вид усадьбы. В советское время в усадьбе находилась контора колхоза, а в настоящее время в мызе располагается Куусалуское волостное управление, пишет Visitestonia.
Мыза Кумна (Харьмаа)
Новое главное здание рыцарской мызы Кумна, которую считают одной из красивейших мыз в Эстонии, находится всего в 20 минутах езды на автомобиле от Таллинна.
На мызе Кумна располагался один из первых теннисных клубов в Эстонии, а во время Второй мировой войны здесь находилась школа разведки Абвера.
В наши дни мыза Кумна принимает туристические группы, знакомит их с историей и нынешней жизнью мызы. На мызе можно увидеть исторические карты Эстонии и коллекцию графики, а также насладиться работами балтийско-немецких художников.
Помещения мызы сдаются в аренду для организации как рабочих мероприятий (семинары, мастер-классы), так и праздничных (свадьбы, дни рождения, приемы).
Замок Лайтсе (Харьюмаа)
Здание мызы Лайтсе напоминает средневековый рыцарский замок. Построенный Вольдемаром фон Юкскюллем в 1892 году господский дом входит в число лучших работ местного неоготического стиля. Во время Эстонской Республики замок был основательно перестроен изнутри.
Весь замок насквозь пропитан романтикой, в нем находятся гостевые номера, ресторан и залы для семинаров. Также замок Лайтсе подходит для проведения свадеб.
Рядом с замком Лайтсе находится куполообразный лабиринт из невысоких туй, состоящий из более, чем тысячи деревьев.
Мыза Оти (Сааремаа)
Основная часть (первый этаж и подвал) представительного главного здания усадьбы Оти с элементами эклектики, вероятно, была построена в 18 веке. Позже были добавлены балконы, опирающиеся на гладкие круглые колонны. Здание богато украшено, углы выложены из доломитных блоков. Внимание привлекают изящные высеченные карнизы, оконные ниши и герб Адеркассов тонкой работы над входом.
Замок Таагепера (Валгамаа)
Замок Таагепера является особым местом – здесь переплетаются элегантность и деревенская обстановка, история и современность.
Мощный замок в стиле рижского модерна построил в качестве своего жилья барон Хуго фон Стрик более ста лет назад.
Обновленный замковый комплекс – это уникальная атмосферная территория, в которую входит замок, ресторан à la carte, роскошный спа в замке, отель в стиле 1930-х годов, а также возможности для занятий спортом и досуга.
Мыза «Сагади» (Ляяне-Вирумаа)
Мыза находится в Лахемааском национальном парке. История мызы очень богата — ей более 500 лет. В наши дни Сагади представляет огромный интерес для туристов и любителей природы и культуры. Уникальность мызы состоит в том, насколько хорошо она сохранилась в первозданном виде: большое количество благоустроенных пристроек, дорожек, аллей, парков и прудов. Комплекс был восстановлен усилиями лесничих, которые присматривают за мызой и сейчас. На территории всего комплекса вы найдете музей природы, музей мызы, отель и ресторан.
Усадьба Майдла (Ида-Вирумаа)
Первое упоминание о расположенной в Ида-Вирумаа усадьбе Майдла относится к 1465 г. Нынешний помещичий дом в стиле усадебного барокко был построен в 1767 году по желанию Георга Людвига фон Врангеля.
С 1925 до настоящего времени в усадьбе Майдла расположена школа, благодаря этому реновированный комплекс является одним из самых величественных в Эстонии барокко-ансамблей, который так хорошо сохранился. Усадьбу можно посетить в летние месяцы в дни посещения Забытых усадеб или предварительно заказав экскурсию с гидом.
Интересно знать: Для строительства усадьбы весь необходимый строительный материал был доставлен с ближайших окрестностей: известь была привезена из усадьбы Самма, черепица – из усадеб Пуртсе и Кальви.
Усадьба Пуурмани (Йыгевамаа)
Величественный усадебный ансамбль с белоснежным главным зданием, выполненным в стиле неоренессанса, был построен во времена Мантейфеля в 1860 году. Именно в Пуурманиском дворце в 1918 году Юлиус Куперьянов сформировал свой партизанский батальон.
В настоящее время в здании дворца действует Пуурманиская гимназия.
Все желающие могут ознакомиться с Пуурманиским дворцом и его историей в летний период, когда здание открывается для посетителей в рамках проекта «Забытые усадьбы». Кроме того, вы можете заказать экскурсию в господский дом и приусадебный парк, а также совершить поездку по всему Йыгеваскому уезду. Во время прогулки по усадьбе вы сможете посетить несколько этажей, где увидите будуар графини, тайную дверь, ведущую наверх в башню, а также кабинет и сокровищницу графа. По специальному заказу в усадьбе проводятся ночные экскурсии и оказываются кейтеринговые услуги.
Замок Алатскиви (Тартумаа)
Вас ждет сказочный замок на восточной границе Эстонии! Здесь вы сможете познакомиться с жизнью и историей одного семейства помещиков и узнать, какие слуги работали в усадьбе сто лет назад. Гиды в замке приготовили для вас множество увлекательных историй. Кроме того, вы сможете своими руками изготовить свой личный сувенир. Рекомендуем вам отвести как минимум полтора часа для знакомства с экспозицией, расположенной на трех этажах замка.
Замок Алатскиви вместе с окрестностями Лукового пути является одним из мест Южной Эстонии, которое рекомендуется открывать для себя в рамках проекта «Жизнь на границе двух миров» сквозь ярко-желтые окна National Geographic.
Мызный комплекс и парк Вяймела (Вырумаа)
Мыза Вяймела впервые упоминается уже в 1590 году. Главное здание приобрело свой нынешний вид в 1952 году.
Сохранились здание для молотьбы, винокурня, хлев и жилая постройка, помещение для дойки, столярная мастерская, сушильня, сеновал, амбар и маслодельня. Последним помещиком здесь был Бернхард фон Лёвен.
В наши дни мызой управляет Центр прикладного образования Вырумаа.
Мызный парк был разбит в 18 веке. В основном, здесь растут липы, клены и дубы.
Озера Алаярве и Мяэярве соединяет ручей. К югу от Алаярве в Матуссааре находятся кладбище помещиков Вяймела и руины построенной в 1885 году часовни. Осмотреть мызу можно только снаружи.