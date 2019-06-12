ТОП-10 самых красивых мыз и замков Эстонии, которые стоит посетить

Замок Таагепера является особым местом – здесь переплетаются элегантность и деревенская обстановка, история и современность.

Мощный замок в стиле рижского модерна построил в качестве своего жилья барон Хуго фон Стрик более ста лет назад.

Обновленный замковый комплекс – это уникальная атмосферная территория, в которую входит замок, ресторан à la carte, роскошный спа в замке, отель в стиле 1930-х годов, а также возможности для занятий спортом и досуга.

Мыза «Сагади» (Ляяне-Вирумаа)

Мыза находится в Лахемааском национальном парке. История мызы очень богата — ей более 500 лет. В наши дни Сагади представляет огромный интерес для туристов и любителей природы и культуры. Уникальность мызы состоит в том, насколько хорошо она сохранилась в первозданном виде: большое количество благоустроенных пристроек, дорожек, аллей, парков и прудов. Комплекс был восстановлен усилиями лесничих, которые присматривают за мызой и сейчас. На территории всего комплекса вы найдете музей природы, музей мызы, отель и ресторан.

Усадьба Майдла (Ида-Вирумаа)

Первое упоминание о расположенной в Ида-Вирумаа усадьбе Майдла относится к 1465 г. Нынешний помещичий дом в стиле усадебного барокко был построен в 1767 году по желанию Георга Людвига фон Врангеля.

С 1925 до настоящего времени в усадьбе Майдла расположена школа, благодаря этому реновированный комплекс является одним из самых величественных в Эстонии барокко-ансамблей, который так хорошо сохранился. Усадьбу можно посетить в летние месяцы в дни посещения Забытых усадеб или предварительно заказав экскурсию с гидом.

Интересно знать: Для строительства усадьбы весь необходимый строительный материал был доставлен с ближайших окрестностей: известь была привезена из усадьбы Самма, черепица – из усадеб Пуртсе и Кальви.

Усадьба Пуурмани (Йыгевамаа)

Величественный усадебный ансамбль с белоснежным главным зданием, выполненным в стиле неоренессанса, был построен во времена Мантейфеля в 1860 году. Именно в Пуурманиском дворце в 1918 году Юлиус Куперьянов сформировал свой партизанский батальон.

В настоящее время в здании дворца действует Пуурманиская гимназия.