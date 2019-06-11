Вт, 11.06.2019
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  • Вот это да! Российская суперзвезда будет развлекать гостей популярного кафе в Нарва-Йыэсуу

Вот это да! Российская суперзвезда будет развлекать гостей популярного кафе в Нарва-Йыэсуу

ФОТО: Промо

15 июня состоится грандиозный праздник в Нарва-Йыэсуу - юбилей кафе Lemmik «Нам 30 лет!».

В программе мероприятия:

  • Ведущие Сергей Рымар и Виталик RED
  • Театр "LIKADO", солисты music-холла (Санкт-Петербург)
  • Теарт Цыганского танца "БАХТАЛЭ" (Санкт-Петербург)
  • Живая музыка от Рафаэля и Елены Ковостьяновой
  • Специальный гость - СУПЕР звезда АФИНА (Москва)
  • Приветственный напиток, праздничный стол, фейерверк, подарки и призы, а также хорошее настроение - обеспечены!

Начало в 20.00 и веселье продлится до 03.00.

Цена билета - 69,90 евро

Работает 2 локации.

Бронирование по телефону +3725577351

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