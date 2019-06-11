Вот это да! Российская суперзвезда будет развлекать гостей популярного кафе в Нарва-Йыэсуу

15 июня состоится грандиозный праздник в Нарва-Йыэсуу - юбилей кафе Lemmik «Нам 30 лет!».
В программе мероприятия:
- Ведущие Сергей Рымар и Виталик RED
- Театр "LIKADO", солисты music-холла (Санкт-Петербург)
- Теарт Цыганского танца "БАХТАЛЭ" (Санкт-Петербург)
- Живая музыка от Рафаэля и Елены Ковостьяновой
- Специальный гость - СУПЕР звезда АФИНА (Москва)
- Приветственный напиток, праздничный стол, фейерверк, подарки и призы, а также хорошее настроение - обеспечены!
Начало в 20.00 и веселье продлится до 03.00.
Цена билета - 69,90 евро
Работает 2 локации.
Бронирование по телефону +3725577351