Не смотри на меня: знаки Зодиака, которые могут вас «сглазить»

Среди знаков Зодиака есть те, кто владеет некой магией и может могут без труда проводить магические манипуляции, даже против своей воли. Речь, конечно же, идет о так называемом «сглазе», однако не стоит бесконечно про это думать и всех бояться, нужно лишь знать, с какими людьми в этом плане нужно вести себя более осторожно.

О том, кто из знаков Зодиака обладает врожденными способностями устраивать «сглаз», порталу Teleprogramma.pro рассказала известный таролог Марианна Абравитова.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Если вы обидели Скорпиона, он может затаить обиду и с некой злостью послать вам в спину проклятия. Самое ужасное, что если он сделает это искренне, то пожелания могут очень быстро исполниться. Конечно, потом ваш собеседник может пожалеть о сказанном, но слово не воробей.

Если вы вступили в конфликт с представителями этого знака, постарайтесь исчезнуть с их глаз поскорее, чтобы не навлечь на себя беду. Кстати, сами по себе Скорпионы - неудачники. Их дороги по большей части закрыты, и их магические таланты никак им помочь не могут. У них часто случаются проблемы то с деньгами, то во взаимоотношениях с любимыми людьми.

Рак (22 июня — 22 июля)

Этот знак точно способен вас сглазить, причем руководствуется он зачастую добрыми порывами. Например, Раку понравилась ваша укладка и он с радостью сделает вам комплимент про красоту волос.

Итог вас не порадует: на следующий день волосы почему-то станут уже не такими прекрасными. Если же Раки начнут сыпать в разные стороны злостные проклятия, то при этом пострадать может не только его обидчик, но и все, кто в тот момент находится рядом.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Представители этого знака Зодиака - просто воплощение всех магических и оккультных наук. Они могут перевоплощаться из злых ведьм в прекрасных добрых фей, волшебниц. Но в целом им лучше ничего не рассказывать и ничего заранее не показывать, если вы не хотите, чтобы всё сорвалось.

Еще один важный момент состоит в том, что Близнецы помнят все обиды и мстят даже спустя многие годы. Они просто могут сказать: «Чтоб ты провалился!», и у человека начнет все сыпаться из рук и разваливаться на глазах.

Телец (21 апреля — 21 мая)

В целом они не верят ни в магию, ни в колдовство. И они не «глазливые», но лишь до поры до времени: если им вдруг становится завидно, то они кардинально меняются. Они начинают тихо ненавидеть всех конкурентов вокруг и проклинать несуществующих врагов.