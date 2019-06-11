Подруга Началовой: «В отсутствие Юли Дима Ланской приводил девчонок к ней в квартиру»

У певицы было два брака, однако ни в одном из них она не была счастлива. Юлия Началова разошлась с Ланским из-за измен, а нелюбимого Алдонина променяла на Александра Фролова, рассказывает Стархит.
Юлия Началова ушла из жизни в марте этого года. До сих пор многие ее близкие и друзья пытаются понять, почему в 38 лет у певицы было столь слабое здоровье. Многие обвиняли Дмитрия Ланского в том, что он довел Юлию до анорексии. Певец же это всячески отрицал. В одном из интервью продюсер и подруга Началовой, Олеся Сазыкина, вспомнила, как первый муж изменял артистке.
Как рассказала Олеся, исполнительница была настолько влюблена в Дмитрия, что даже ездила на гастроли с группой «Премьер-министр», в которой тогда пел Ланской. Началова села на диету, так как, по словам Сазыкиной, Дмитрий говорил, что недоволен ее весом. «Прежде его это нисколько не смущало. У Юли случилась паническая атака. Она села на жесткую диету. За три месяца похудела с 55 до 42 кг. На съемках телешоу «Последний герой» она теряла сознание от голода», — поделилась Олеся.
Однако причиной разрыва отношений Ланского и Началовой стала не ее анорексия. В жизни солиста коллектива «Премьер-министр» стали появляться другие женщины.
«Дошло до того, что в отсутствие Юли он приводил девчонок к ней в квартиру и развлекался с ними в ее постели. «Представляешь, прихожу домой и нахожу на подушке чужие волосы, — жаловалась мне Началова. — А главное — чувствую чужой женский парфюм. У меня духи «Монталь», а воняет чем-то совершенно другим».
Ланской долго уверял жену, что она ошибается. А потом на съемках «Песни года» познакомился со своей нынешней женой Катькой, которая работала со мной в компании Игоря Крутого «АРС», была выпускающим режиссером. Они затусовались в клубе «Гараж», сблизились. Закончилось тем, что Дима объявил Юле: «Надо подавать на развод. Я больше с тобой жить не могу. Женюсь на Катьке», — рассказала Сазыкина.
Первый муж Началовой Дмитрий Ланской
С Александром Фроловым Юлия начала встречаться, когда тот жил в США, приезжая в Россию время от времени. «Тусили они в основном в Москве. В какой-то момент Юля даже призналась, что прописала его в квартире, которую ей оставил Алдонин. «Зачем ты это сделала?» — не поняла я. «У нас с ним практически брак, хоть и без регистрации, — ответила она. — Саша позволяет мне жить в его доме в Лос-Анджелесе, а я ему предоставляю такую возможность здесь», — рассказала Сазыкина.
Фролов многое покупал для Юлии, даже помогал делать ремонт. На ее сольный концерт мужчина тоже выделил деньги — 20 миллионов рублей (примерно 274 000 евро). Однако после расставания попросил певицу вернуть долг. Этого она сделать не могла, так как зарабатывала не так много. «Взять такую сумму Юле было неоткуда. Она работала за 100-200 тысяч рублей (1 300 - 2 700 евро), дороже уже никто не брал. И тогда Фролов предложил в счет долга переписать на него половину квартиры. Вообще квартира оценивалась в 100 миллионов (1 370 000 евро). Но Саша посчитал, сколько денег вбухал в ее ремонт, прибавил к этому другие расходы на Юлю вплоть до оплаты их ужинов в ресторанах», — рассказала Ольга в беседе с «Экспресс-газетой».