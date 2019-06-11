Подруга Началовой: «В отсутствие Юли Дима Ланской приводил девчонок к ней в квартиру»

Юлия Началова ушла из жизни в марте этого года. До сих пор многие ее близкие и друзья пытаются понять, почему в 38 лет у певицы было столь слабое здоровье. Многие обвиняли Дмитрия Ланского в том, что он довел Юлию до анорексии. Певец же это всячески отрицал. В одном из интервью продюсер и подруга Началовой, Олеся Сазыкина, вспомнила, как первый муж изменял артистке.

Как рассказала Олеся, исполнительница была настолько влюблена в Дмитрия, что даже ездила на гастроли с группой «Премьер-министр», в которой тогда пел Ланской. Началова села на диету, так как, по словам Сазыкиной, Дмитрий говорил, что недоволен ее весом. «Прежде его это нисколько не смущало. У Юли случилась паническая атака. Она села на жесткую диету. За три месяца похудела с 55 до 42 кг. На съемках телешоу «Последний герой» она теряла сознание от голода», — поделилась Олеся.

Однако причиной разрыва отношений Ланского и Началовой стала не ее анорексия. В жизни солиста коллектива «Премьер-министр» стали появляться другие женщины.

«Дошло до того, что в отсутствие Юли он приводил девчонок к ней в квартиру и развлекался с ними в ее постели. «Представляешь, прихожу домой и нахожу на подушке чужие волосы, — жаловалась мне Началова. — А главное — чувствую чужой женский парфюм. У меня духи «Монталь», а воняет чем-то совершенно другим».

Первый муж Началовой Дмитрий Ланской ФОТО: Instagram

Ланской долго уверял жену, что она ошибается. А потом на съемках «Песни года» познакомился со своей нынешней женой Катькой, которая работала со мной в компании Игоря Крутого «АРС», была выпускающим режиссером. Они затусовались в клубе «Гараж», сблизились. Закончилось тем, что Дима объявил Юле: «Надо подавать на развод. Я больше с тобой жить не могу. Женюсь на Катьке», — рассказала Сазыкина.

Первый муж Началовой Дмитрий Ланской Instagram Как вспоминала Олеся, Началова стала встречаться с Евгением Алдониным, когда он еще был женат. По словам подруги, Юлия обратила внимание на футболиста, поскольку хотела отомстить бывшему мужу. «Юля женила его на себе классическим способом — залетела. Когда расписывались, она была уже на третьем месяце. Певица не была счастлива в этом браке, состоявшемся не по любви: за Алдонина вышла исключительно назло Ланскому. Женя особого внимания ей не уделял, просто спонсировал ее. А потом у него появилась Ольга, которая вскоре и стала его женой. Началовой ничего не оставалось, как развестись с ним. При разводе Алдонин, надо отдать ему должное, повел себя красиво и оставил Юле квартиру», — поделилась Сазыкина.

С Александром Фроловым Юлия начала встречаться, когда тот жил в США, приезжая в Россию время от времени. «Тусили они в основном в Москве. В какой-то момент Юля даже призналась, что прописала его в квартире, которую ей оставил Алдонин. «Зачем ты это сделала?» — не поняла я. «У нас с ним практически брак, хоть и без регистрации, — ответила она. — Саша позволяет мне жить в его доме в Лос-Анджелесе, а я ему предоставляю такую возможность здесь», — рассказала Сазыкина.

Юлия Началова и Александр Фролов ФОТО: Instagram