«Ксюша беременна?»: свежий снимок Собчак обсуждают в сети

Cвежее фото светской львицы Ксении Собчак на красной дорожке премии МУЗ-ТВ в окружении юмориста Максима Галкина, шоумена Александра Реввы и телеведущей Леры Кудрявцевой пользователи активно обсуждают в сети. Знаменитости выступили в роли ведущих мероприятия.

Ксения Собчак предстала перед публикой в облегающем платье нежно-розового цвета, которое подчеркнуло ее округлившийся живот. Пользователи наперебой стали высказывать предположения, что светская львица вновь ждет ребенка.

Ксения Собчак ФОТО: Instagram

«Ксюша беременна?»; «Собчак случаем не беременна?!»; «У Собчак животик», — комментируют юзеры.