«Ксюша беременна?»: свежий снимок Собчак обсуждают в сети

Светская львица появилась на красной дорожке премии МУЗ-ТВ в платье, которое подчеркнуло ее округлившийся живот, пишет Пятый канал.
Cвежее фото светской львицы Ксении Собчак на красной дорожке премии МУЗ-ТВ в окружении юмориста Максима Галкина, шоумена Александра Реввы и телеведущей Леры Кудрявцевой пользователи активно обсуждают в сети. Знаменитости выступили в роли ведущих мероприятия.
Ксения Собчак предстала перед публикой в облегающем платье нежно-розового цвета, которое подчеркнуло ее округлившийся живот. Пользователи наперебой стали высказывать предположения, что светская львица вновь ждет ребенка.
«Ксюша беременна?»; «Собчак случаем не беременна?!»; «У Собчак животик», — комментируют юзеры.
Другая половина фанатов премии МУЗ-ТВ предположила, что Ксения Собчак просто набрала лишние килограммы, да и платье, откровенно говоря, выбрала не очень удачное