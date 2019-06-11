Вт, 11.06.2019
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«Ксюша беременна?»: свежий снимок Собчак обсуждают в сети

Ксения Собчак

ФОТО: Sergey Pyatakov / Sputnik

Светская львица появилась на красной дорожке премии МУЗ-ТВ в платье, которое подчеркнуло ее округлившийся живот, пишет Пятый канал.

Cвежее фото светской львицы Ксении Собчак на красной дорожке премии МУЗ-ТВ в окружении юмориста Максима Галкина, шоумена Александра Реввы и телеведущей Леры Кудрявцевой пользователи активно обсуждают в сети. Знаменитости выступили в роли ведущих мероприятия.

Ксения Собчак предстала перед публикой в облегающем платье нежно-розового цвета, которое подчеркнуло ее округлившийся живот. Пользователи наперебой стали высказывать предположения, что светская львица вновь ждет ребенка.

Ксения Собчак

ФОТО: Instagram

«Ксюша беременна?»; «Собчак случаем не беременна?!»; «У Собчак животик», — комментируют юзеры.

Другая половина фанатов премии МУЗ-ТВ предположила, что Ксения Собчак просто набрала лишние килограммы, да и платье, откровенно говоря, выбрала не очень удачное

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