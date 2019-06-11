Вт, 11.06.2019
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  • Фото: дочь Игоря Крутого продемонстрировала бюст в вызывающем декольте

Фото: дочь Игоря Крутого продемонстрировала бюст в вызывающем декольте

Виктория Крутая

ФОТО: Instagram

Поклонники предположили, что певица собралась в какое-то «неприличное место», пишет Пятый канал.

Дочь композитора Игоря Крутого Виктория, которая недавно объявила о возвращении в шоу-бизнес, шокировала поклонников пикантным фото в Instagram. На снимке она продемонстрировала солидный бюст в более чем откровенном декольте.

Селфи певица сделала в спальне у зеркала. Черный наряд, состоящий из узких брюк и обтягивающего топа, подчеркивает пышные формы, на лице — яркий макияж. Пользователи отреагировали на снимок неоднозначно, многие с удивлением.

Виктория Крутая

ФОТО: Instagram

«Собираетесь куда-то в неприличное место?»;  «Виктория развелась со своим мужем?»; «А глаза где?», — недоумевают подписчики. «Хочу поднять бокал вина… за доктора, который подарил нам такой шедевр», — ехидничает кто-то.

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