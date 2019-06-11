Фото: дочь Игоря Крутого продемонстрировала бюст в вызывающем декольте

Дочь композитора Игоря Крутого Виктория, которая недавно объявила о возвращении в шоу-бизнес, шокировала поклонников пикантным фото в Instagram. На снимке она продемонстрировала солидный бюст в более чем откровенном декольте.

Селфи певица сделала в спальне у зеркала. Черный наряд, состоящий из узких брюк и обтягивающего топа, подчеркивает пышные формы, на лице — яркий макияж. Пользователи отреагировали на снимок неоднозначно, многие с удивлением.

Виктория Крутая ФОТО: Instagram