Жаркое видео готово! Вечеринка «Танцевальный рай» унесла жителей Таллинна на яркую ретро-планету

Полюбившаяся серия вечеринок «Танцевальный рай special Retro Party» по многочисленным просьбам поклонников снова распахнула врата и настоящий ураган веселья закружил гостей под музыку лучших ретро-хитов и «унес» к берегам истинного удовольствия!

Special Retro Party – это особый музыкальный микс – волшебное путешествие сквозь время, находясь одновременно в раю воспоминаний 15-летней давности и в прекрасном настоящем, танцуя под ритмы ультро-современной музыки: это лучшие хиты русского-ретро и их новейшие ремиксы от искусителей DJ Bell и DJ Peterson!

Родные сердцу хиты былого времени согревают и наполняют воспоминаниями, создавая мягкую дружественную атмосферу.

Всю ночь на сцене клуба нон-стоп уникальная шоу-программа из России, а также LED-саксофон шоу – Хенри Арукюла. Обворожительные топлесс гоу-гоу танцовщицы из Санкт-Петербурга добавили «огоньку» на танцполе.

Танцевальный рай – это время и место радости бытия, безумства и шалости, свободы от условностей – соблазн, перед которым невозможно устоять!