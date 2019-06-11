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  • Жаркое видео готово! Вечеринка «Танцевальный рай» унесла жителей Таллинна на яркую ретро-планету

Жаркое видео готово! Вечеринка «Танцевальный рай» унесла жителей Таллинна на яркую ретро-планету

"Танцевальный Рай"

ФОТО: Maksim Toome

В пятницу, 3 мая, в столичном ночном клубе Hollywood состоялась многими любимая вечеринка – ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ РАЙ special RETRO PARTY.

Полюбившаяся серия вечеринок «Танцевальный рай special Retro Party» по многочисленным просьбам поклонников снова распахнула врата и настоящий ураган веселья закружил гостей под музыку лучших ретро-хитов и «унес» к берегам истинного удовольствия!

Special Retro Party – это особый музыкальный микс – волшебное путешествие сквозь время, находясь одновременно в раю воспоминаний 15-летней давности и в прекрасном настоящем, танцуя под ритмы ультро-современной музыки: это лучшие хиты русского-ретро и их новейшие ремиксы от искусителей DJ Bell и DJ Peterson!

Родные сердцу хиты былого времени согревают и наполняют воспоминаниями, создавая мягкую дружественную атмосферу.

Всю ночь на сцене клуба нон-стоп уникальная шоу-программа из России, а также LED-саксофон шоу – Хенри Арукюла. Обворожительные топлесс гоу-гоу танцовщицы из Санкт-Петербурга добавили «огоньку» на танцполе.

Танцевальный рай – это время и место радости бытия, безумства и шалости, свободы от условностей – соблазн, перед которым невозможно устоять!

Внимание! Следующий «Танцевальный Рай» пройдет в пятницу, 5 июля, куда организатор вечеринки Герт Лаасме приглашает всех разделить с ним радость празднования его дня рождения! Праздничный торт и сюрпризы ждут гостей мероприятия! 

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