Вт, 11.06.2019
Фото: на собачьей площадке в Ласнамяэ творился ад. Но тут вмешался портал Limon СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Участника шоу «Голос» нашли мертвым в ванной: стала известна причина смерти

Участника шоу «Голос» нашли мертвым в ванной: стала известна причина смерти

алексей сафиулин

ФОТО: Скриншот с Instagram

Алексею Сафиулину было 44 года, официальная причина смерти артиста пока неизвестна, пишет Лайф.

Тело Алексея Сафиулина обнаружили в ночь с 8 на 9 июня, пишет Starhit. У него остались двое детей и супруга, с которой он прожил 19 лет. По версии друзей, он уснул в ванной и утонул. Но что действительно случилось, выяснить ещё предстоит.

Алексей родился в Москве, учился на вокальном отделении в ГИТИСе, работал в том числе в Московской филармонии, семь лет был солистом Мариинского театра. Он подарил свой голос в качестве актёра озвучки фильмам и мультфильмам, среди которых "Вверх" и "Ханна Монтана".

Также он покорил шоу "Голос", где исполнил песню "Прощай, радость". В жюри тогда находилась певица Пелагея, с которой артист долгое время был дружен. По её словам, она совершенно не ожидала увидеть приятеля на "слепых прослушиваниях".

Час назад представители исполнителя в социальных сетях сообщили, что Алексей Сафиулин скончался вечером 8 июня от сердечного приступа. По словам близких артиста, на его самочувствие могли повлиять недосып после перелета и жара. "Он ничем не болел, был молод и полон сил", – отметили они.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Аlexey Safiulin (@alexeysafiulin) on

Прощание с исполнителем пройдет в четверг, 13 июня, в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке в Москве. Панихида начнется в 10:30 по московскому времени.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ