Вт, 11.06.2019
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Как выглядит «бронепоезд» Филиппа Киркорова внутри
Это надо видеть!

Филип Киркоров в Тель-Авиве.

ФОТО: Vyacheslav Prokofyev / Vyacheslav Prokofyev/TASS

Мало кто знает, что у Филиппа Киркорова есть свой собственный вагон поезда. Именно в нем артист часто ездит в масштабные гастрольные туры по России и соседним странам, пишет Yandex.

Сразу оговоримся, такая роскошь – это вовсе не собственность Филиппа, а арендованный вагон. Идея о таком способе передвижения пришла музыканту как раз тогда, когда стало понятно, что объехать 30-40 городов не так-то просто. Ведь после концертов, на которых Киркоров выкладывается на все 100, нужно хотя бы чуть-чуть отдохнуть и прийти в себя. Поезд – то, что нужно для релакса в дороге. Такой дом на колесах порой гораздо уютнее, чем гостиницы.

После одного из выступлений мы заглянули в вагон Филиппа. Стоит отметить, что внутри все довольно скромно. Здесь есть все для комфорта в пути, но никаких лишних прибамбасов и «излишеств нехороших».

Обстановка для звезды такого уровня вполне скромная. Вместе с певцом по стране колесят его директор, повар и одна-две проводницы.

Смотрите фото «бронепоезда» Киркорова ЗДЕСЬ!

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