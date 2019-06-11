Как выглядит «бронепоезд» Филиппа Киркорова внутри

Сразу оговоримся, такая роскошь – это вовсе не собственность Филиппа, а арендованный вагон. Идея о таком способе передвижения пришла музыканту как раз тогда, когда стало понятно, что объехать 30-40 городов не так-то просто. Ведь после концертов, на которых Киркоров выкладывается на все 100, нужно хотя бы чуть-чуть отдохнуть и прийти в себя. Поезд – то, что нужно для релакса в дороге. Такой дом на колесах порой гораздо уютнее, чем гостиницы.