Как выглядит «бронепоезд» Филиппа Киркорова внутри
Мало кто знает, что у Филиппа Киркорова есть свой собственный вагон поезда. Именно в нем артист часто ездит в масштабные гастрольные туры по России и соседним странам, пишет Yandex.
Сразу оговоримся, такая роскошь – это вовсе не собственность Филиппа, а арендованный вагон. Идея о таком способе передвижения пришла музыканту как раз тогда, когда стало понятно, что объехать 30-40 городов не так-то просто. Ведь после концертов, на которых Киркоров выкладывается на все 100, нужно хотя бы чуть-чуть отдохнуть и прийти в себя. Поезд – то, что нужно для релакса в дороге. Такой дом на колесах порой гораздо уютнее, чем гостиницы.
После одного из выступлений мы заглянули в вагон Филиппа. Стоит отметить, что внутри все довольно скромно. Здесь есть все для комфорта в пути, но никаких лишних прибамбасов и «излишеств нехороших».
Обстановка для звезды такого уровня вполне скромная. Вместе с певцом по стране колесят его директор, повар и одна-две проводницы.
Смотрите фото «бронепоезда» Киркорова ЗДЕСЬ!