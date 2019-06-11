Галерея: молодые эстонские знаменитости признались в самом сокровенном

Встреча проходила под эгидой кампании I love you hater, организованной Sprite, цель которой заключается в том, чтобы показать, какую боль может причинить человеку постоянная критика и тыкание в него пальцем. Нужно быть терпимее друг к другу и принимать людей вокруг себя такими, какие они есть.

Беседу, проходившую в формате ток-шоу, вел Карл Эрик Таукар, гостями встречи были певцы Ингер Фридолин, Сисси Бенита и Уудо Сепп – они рассказывали о злых комментариях, большая часть которых относилась к внешнему виду. Однако нелицеприятные комментарии звучали и в адрес их музыки, членов семьи и других сфер их жизни. Молодые исполнители признались, что подобные жестокие комментарии задевают их за живое, однако при этом они считают, что жалеть в этом случае нужно тех, кто их пишет. Очевидно, что им приходится нелегко, и они просто вымещают зло на других.