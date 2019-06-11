Пять напитков, о которых нужно забыть навсегда

Чай в пакетиках

Совсем недавно в России Роскачество решило проанализировать 48 видов пакетированного и листового чая популярных марок. Результаты шокировали даже экспертов. В 11 образцах была обнаружена кишечная палочка, а в некоторых следы плесени. Надеемся, что наши пакетики с чаем не столько страшны, но задуматься все же стоит.

Газировка

К фанте, спрайту и прочим разновидностям газировок давно относятся настороженно, но все-таки продолжают употреблять. А между тем в баночке такого удовольствия может содержаться до восьми кусков сахара. Не говоря уже о том, что регулярно выпивая даже по кружке газировки, вы рискуете приобрести сахарный диабет, а также кожные, гинекологические, сердечно-сосудистые и другие заболевания.

Растворимый кофе

То, что растворимый кофе менее вреден, чем заварной - очередной миф. Более того, в отличие от настоящего кофе, в нем почти отсутствуют полезные вещества. Для организма нет ничего хуже растворимого кофе натощак. Именно эта привычка провоцирует гастрит и язву.

Кофе 3 в 1

В нем содержится огромное количество сахара (неслучайно в списке ингредиентов он на первом месте), вместо молока - заменитель, зачастую с пальмовым маслом. Бодрости такой напиток точно не придаст, а вот лишних калорий прибавит.

Пакетированные соки