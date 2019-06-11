Уже завтра в Таллинне! 67-летний Стинг предстал перед рижской публикой в отличной форме

Тем не менее, он все время находится в движении. Как известно, после концерта в Риге, Стинг отправляется с концертом в Таллинн. А после у него запланировано еще шестнадцать выступлений в Лас-Вегасе в 2020 году – там же, где недавно выступили Бритни Спирс и Мэрайя Кэри.