Уже завтра в Таллинне! 67-летний Стинг предстал перед рижской публикой в отличной форме
Британский музыкант-мультиинструменталист и автор песен Стинг до сих пор держит уровень, которого он достиг в 80-х с группой The Police. На своем рижском концерте 67-летний артист доказал, что он в отличной форме. Русский TVNET предлагает фотоотчет мероприятия.
Музыкальное наследие, которое сотворил Стинг, позволяет ему уже не выпускать новых альбомов.
Тем не менее, он все время находится в движении. Как известно, после концерта в Риге, Стинг отправляется с концертом в Таллинн. А после у него запланировано еще шестнадцать выступлений в Лас-Вегасе в 2020 году – там же, где недавно выступили Бритни Спирс и Мэрайя Кэри.