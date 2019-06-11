Голые активистки устроили массовый заплыв: фото и видео

"Это все не ради голых тел. Мы собираем деньги для невероятно значимых целей. Здесь люди всех возрастов. Рак касается каждого", – заявила одна из женщин, добавив, что к этой акции присоединились как победившие смертоносную болезнь, так и те, кто все еще сражается со злокачественной опухолью. Их пришли поддержать многочисленные родные и близкие.