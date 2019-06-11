Вт, 11.06.2019
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Голые активистки устроили массовый заплыв: фото и видео

Сотни голых женщин поучаствовали в ирландском благотворительном заплыве Strip and Dip. Цель этого мероприятия – привлечь внимание общественности к проблеме борьбы с раком, пишет Сегодня.

"Это все не ради голых тел. Мы собираем деньги для невероятно значимых целей. Здесь люди всех возрастов. Рак касается каждого", – заявила одна из женщин, добавив, что к этой акции присоединились как победившие смертоносную болезнь, так и те, кто все еще сражается со злокачественной опухолью. Их пришли поддержать многочисленные родные и близкие.

Как сообщает издание The Sun, благодаря организационным взносам женщины собрали более 700 тысяч евро на лечение детей с онкологическими заболеваниями.

"Вчера меня положили в больницу, я готовлюсь к операции на следующей неделе, – рассказывает Джеки Кавана, которая 8 июня улизнула от врачей, чтобы попасть на встречу Strip and Dip. – Моему другу тоже диагностировали рак. Мы все здесь, чтобы рассказать об этой страшной болезни".

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