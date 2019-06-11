Вт, 11.06.2019
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Юлия Высоцкая похвасталась стройной фигурой в бикини

Юлия Высоцкая

ФОТО: Instagram

45-летняя Юлия Высоцкая открыла купальный сезон. Супруга 81-летнего Андрея Кончаловского поделилась первым в этом году снимком в бикини, сообщает Cosmo.

Юлия опубликовала фото, на котором позирует в синем раздельном купальнике. Она запечатлена на побережье у моря на фоне красивых облаков.

instagram.com/juliavysotskayaofficial

Жена знаменитого режиссера приняла эффектную позу, она выбрала бикини бандо с фигурным вырезом на трусиках. Юлия продемонстрировала ровный загар и стройную фигуру.

«Хорошее начало недели», — лаконично подписала блондинка снимок. Этот кадр оценили многие звезды. Лайки под фото оставили Оксана Федорова, Максим Галкин, Любовь Толкалина и другие. Поклонники также восхитились снимком звезды и не поскупились на комплименты в комментариях.
 

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