Юлия Высоцкая похвасталась стройной фигурой в бикини

45-летняя Юлия Высоцкая открыла купальный сезон. Супруга 81-летнего Андрея Кончаловского поделилась первым в этом году снимком в бикини, сообщает Cosmo.
Юлия опубликовала фото, на котором позирует в синем раздельном купальнике. Она запечатлена на побережье у моря на фоне красивых облаков.
instagram.com/juliavysotskayaofficial
Жена знаменитого режиссера приняла эффектную позу, она выбрала бикини бандо с фигурным вырезом на трусиках. Юлия продемонстрировала ровный загар и стройную фигуру.
«Хорошее начало недели», — лаконично подписала блондинка снимок. Этот кадр оценили многие звезды. Лайки под фото оставили Оксана Федорова, Максим Галкин, Любовь Толкалина и другие. Поклонники также восхитились снимком звезды и не поскупились на комплименты в комментариях.