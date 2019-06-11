Юлия Высоцкая похвасталась стройной фигурой в бикини

Юлия опубликовала фото, на котором позирует в синем раздельном купальнике. Она запечатлена на побережье у моря на фоне красивых облаков.

instagram.com/juliavysotskayaofficial

Жена знаменитого режиссера приняла эффектную позу, она выбрала бикини бандо с фигурным вырезом на трусиках. Юлия продемонстрировала ровный загар и стройную фигуру.