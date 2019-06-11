Вот почему пуговицы на женских и мужских рубашках находятся на разных сторонах

Некоторые люди считают, что эта разница существует только отличить мужскую одежду от женской, но на самом деле все не так просто. В основе этого исторические предпосылки, и вам будет интересно узнать об этом.

Все мы знаем о мании величия Наполеона. Если вы посмотрите на все его портреты, вы обнаружите, что его руки спрятаны за лацкан его кителя. Это было бы возможно только если пуговицы были на правой стороне.

Napoleon Наполеон ФОТО: Wikipedia.org

Этот жест, который сильные мира сего скопировали у древних греков, ассоциировался с образованностью и хорошими манерами.

Наполеон был безумно популярен, поэтому даже женщины подражали ему. По этой причине он приказал изменить стиль женских рубашек, перешив пуговицы на другую сторону. Это первая причина.

Вторая причина заключалась в том, что знатных женщин всегда одевали слуги, которые в своей общей массе были правшами. Застегивать пуговицы на женщине удобнее, если они находятся слева.

Третья причина могла заключаться в том, что в давние времена мужчины держали мечи в правой руке. Поэтому удобней было, чтобы они могли расстегнуть одежду левой рукой даже во время битвы. А женщины держат ребенка слева, поэтому возможность расстегнуть корсаж правой рукой облегчала кормление грудью.

Во время верховой езды женщины сидели правым боком, и ветер не раздувал их рубашку только благодаря пуговицам слева.