«Тюль вместо платья»: Нюшу раскритиковали за «голое» фото с тайной свадьбы на Мальдивах

Напомним, что избранником звезды стал 39-летний чиновник Игорь Сивов. Торжество состоялось два года назад на Мальдивах, и фанатам певицы не удавалось узнать, как выглядела звезда в тот торжественный день.

В честь дня рождения своего супруга Нюша впервые показала подписчикам на своей странице в Instagram кадр со свадебного торжества. На фото пара стоит боком к камере, но поклонникам сразу бросилось в глаза, что свадебное платье Нюши почти полностью прозрачное.

«Видеть тебя таким счастливым каждый день🙏🏼💞 С Днем рождения, любимый!!! Пусть твои самые невероятные мечты сбываются», - подписала свой пост певица.

Поклонники Нюши были не в восторге от фото. Правда, не совсем понятно, что вызвало их недовольство: само платье или степень обнаженности звезды.

Свадьба Нюши на Мальдивах Instagram

«Король в костюме, а Королева почти голая. У них это наверное обычное дело не нам судить конечно», «Тюль с окна вместо платья», «Лица счастливые, но платье голое», «Реально что ли в пеньюаре замуж выходила?», «Нюша в стиле НЮ», «А белья вообще нет», «Извините,но а что не голой сразу?» - высказывались они.

Впрочем, большинство подписчиков оценили как красоту пары и торжественность момента, так и прекрасный наряд супруги.