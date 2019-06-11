«Тюль вместо платья»: Нюшу раскритиковали за «голое» фото с тайной свадьбы на Мальдивах

На своей странице в Instagram певица Нюша решила поздравить своего мужа с днем рождения. В качестве иллюстрации она выбрала снимок со свадьбы, которая втайне от публики прошла на Мальдивах.
В честь дня рождения своего супруга Нюша впервые показала подписчикам на своей странице в Instagram кадр со свадебного торжества. На фото пара стоит боком к камере, но поклонникам сразу бросилось в глаза, что свадебное платье Нюши почти полностью прозрачное.
«Видеть тебя таким счастливым каждый день🙏🏼💞 С Днем рождения, любимый!!! Пусть твои самые невероятные мечты сбываются», - подписала свой пост певица.
Поклонники Нюши были не в восторге от фото. Правда, не совсем понятно, что вызвало их недовольство: само платье или степень обнаженности звезды.
Свадьба Нюши на Мальдивах
«Король в костюме, а Королева почти голая. У них это наверное обычное дело не нам судить конечно», «Тюль с окна вместо платья», «Лица счастливые, но платье голое», «Реально что ли в пеньюаре замуж выходила?», «Нюша в стиле НЮ», «А белья вообще нет», «Извините,но а что не голой сразу?» - высказывались они.
Впрочем, большинство подписчиков оценили как красоту пары и торжественность момента, так и прекрасный наряд супруги.