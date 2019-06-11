Астролог Тамара Глоба назвала три знака Зодиака, которых ждут конфликты в июне 2019

Первым таким знаком, по словам Глобы, является Овен. Несмотря на то что наступивший месяц будет полон «надежд, увлечений и развлечений», со второй половины месяца представителей этого знака ожидают конфликтные ситуации, связанные с проблемами «силы против масс».

«Возникнут территориальные споры - в середине июня. И углубятся они к концу июня», - говорит астролог.

Также, по словам Глобы, в этом месяце Овнам придется посвятить много времени воспитанию детей.

Конфликты могут подстерегать в июне и Льва. Глоба советует представителям этого знака активно планировать будущее, предостерегая от конфликтов в первой половине месяца. По мнению специалиста, ссоры могут быть связаны с детьми, от которых в долгосрочной перспективе может зависеть будущее.

Водолеям, по мнению Тамары Глобы, месяц принесет много новых дел. В начале июня успех сулит дела, связанные с детьми, обучением и поездками, но затем возможны перемены, склоняющие представителей этого знака к конфликтам, которые могут произойти дома или на работе.