Астролог Тамара Глоба назвала три знака Зодиака, которых ждут конфликты в июне 2019

Известный астролог Тамара Глоба предостерегла от конфликтов три знака Зодиака. По ее мнению, им следует быть внимательными и проявить выдержку в июне, чтобы не доводить ситуацию до открытого противостояния.
«Возникнут территориальные споры - в середине июня. И углубятся они к концу июня», - говорит астролог.
Конфликты могут подстерегать в июне и Льва. Глоба советует представителям этого знака активно планировать будущее, предостерегая от конфликтов в первой половине месяца. По мнению специалиста, ссоры могут быть связаны с детьми, от которых в долгосрочной перспективе может зависеть будущее.
Водолеям, по мнению Тамары Глобы, месяц принесет много новых дел. В начале июня успех сулит дела, связанные с детьми, обучением и поездками, но затем возможны перемены, склоняющие представителей этого знака к конфликтам, которые могут произойти дома или на работе.