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В прозрачном комбинезоне без белья: Рианна поразила Сеть эротическим фото
ФОТО!

Singer Rihanna arrives at the Fenty Beauty by Rihanna one year anniversary party at Sephora inside JCPenney at Kings Plaza Shopping Center on Friday, Sept. 14, 2018, in New York. (Photo by Evan Agostini/Invision/AP)

ФОТО: Evan Agostini / AP

Популярная певица Рианна, которую издание Forbes признало самой богатой певицей в мире, снялась в провокационной фотосессии для издания Interview.

Новый пикантный снимок со съемок для журнала звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

На фото Рианна позирует в обтягивающем полупрозрачном комбинезоне в популярный анималистический принт – леопардовый. Под эффектное наряд звезда не надела нижнего белья, поэтому продемонстрировала пышную грудь. Образ получился очень откровенным, который дополнили лаковые туфли на высоком каблуке и яркий макияж с акцентом на красных губах.

Смотри фото  ЗДЕСЬ!

В интересном интервью журналу певица призналась, что она влюблена. На вопрос журналистки, с кем встречается звезда, Рианна ответила: "загугли".

Относительно будущей вероятной свадьбы артистка добавила: "Только Бог это знает. Мы планируем, а он смеется, не так ли?". В то же время знаменитость отметила, что она очень хочет стать матерью.

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