В прозрачном комбинезоне без белья: Рианна поразила Сеть эротическим фото
Популярная певица Рианна, которую издание Forbes признало самой богатой певицей в мире, снялась в провокационной фотосессии для издания Interview.
Новый пикантный снимок со съемок для журнала звезда опубликовала на своей странице в Instagram.
На фото Рианна позирует в обтягивающем полупрозрачном комбинезоне в популярный анималистический принт – леопардовый. Под эффектное наряд звезда не надела нижнего белья, поэтому продемонстрировала пышную грудь. Образ получился очень откровенным, который дополнили лаковые туфли на высоком каблуке и яркий макияж с акцентом на красных губах.
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В интересном интервью журналу певица призналась, что она влюблена. На вопрос журналистки, с кем встречается звезда, Рианна ответила: "загугли".
Относительно будущей вероятной свадьбы артистка добавила: "Только Бог это знает. Мы планируем, а он смеется, не так ли?". В то же время знаменитость отметила, что она очень хочет стать матерью.