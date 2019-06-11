В прозрачном комбинезоне без белья: Рианна поразила Сеть эротическим фото

Новый пикантный снимок со съемок для журнала звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

На фото Рианна позирует в обтягивающем полупрозрачном комбинезоне в популярный анималистический принт – леопардовый. Под эффектное наряд звезда не надела нижнего белья, поэтому продемонстрировала пышную грудь. Образ получился очень откровенным, который дополнили лаковые туфли на высоком каблуке и яркий макияж с акцентом на красных губах.

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В интересном интервью журналу певица призналась, что она влюблена. На вопрос журналистки, с кем встречается звезда, Рианна ответила: "загугли".