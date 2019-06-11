У солистки группы «Винтаж» диагностировали раздвоение личности

Анна Плетнева часто пренебрегает элементарными правилами безопасности. Например, на недавнем выступлении звезда группы "Винтаж" прыгнула со сцены на зрителей. Артистка, к счастью, не пострадала – толпа просто унесла ее на 20 метров, а после вернула обратно.

Организаторы выступления не были шокированы поведением Плетневой, они давно работают с певицей и знают о ее заболевании. Оказывается, Анна не всегда контролирует себя: сделав что-либо, она не помнит о своем поступке.

Врачи диагностировали у звезды группы "Винтаж" диссоциативное расстройство идентичности. Анна Плетнева страдает от раздвоения личности.

Во избежание проблем администрация коллектива перед каждым выступлением знаменитости информирует заказчиков об этих особенностях. К договору между сторонами прикладывается справка Плетневой от психиатра.

В документе указано, что звезда не несет ответственности за неадекватные и незаконные действия, совершенные ею во время выступлений. Бумага выдана бессрочно.