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Хулиганы, избившие пару девушек, которые отказались целоваться, арестованы
Справедливость восторжествовала!

Melanie Geymonat (paremal) jagas sotsaalmeedias endast ja tüdruksõbrast vahetult pärast kallaletungi tehtud fotot

ФОТО: Melanie Geymonat / Facebook

Хулиганы, которые в Лондоне избили пару девушек, Меланию Геймонат и ее девушку Крис, арестованы. По этому делу задержано 5 человек, передает Daily Mail.

По словам девушек, которые ехали на втором этаже двухэтажного автобуса, к ним пристали подростки, и начали делать грубые сексуальные намеки.

Как утверждает Мелания, парни вели себя неприлично и просили девушек поцеловаться, чтобы хулиганы смогли "насладиться просмотром". Также нападавшие называли подруг "лесбиянками" и описывали сексуальные позы.

Одна из девушек пыталась отшутиться, однако подростки напали на ее подругу, после чего нанесли ряд ударов Мелания.

Я почувствовала головокружение, и, увидев свою кровь, упала вниз. Я не помню, потеряла я сознание или нет. Вскоре автобус остановился и на месте уже была полиция. В тот момент моя кровь была уже повсюду,

- говорит Мелания.

У Крис сломана челюсть, а у Мелании нос. Также подростки украли телефоны и сумочки девушек. 

Полиция Лондона заявила, что по делу о нападении и краже обвиняется 5 человек возрастом от 15 до 18 лет, их арестовали на выходных. На данный момент полиция ищет свидетелей и собирает информацию по этому делу. Судебный процесс состоится в июле.

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