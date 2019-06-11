Хулиганы, избившие пару девушек, которые отказались целоваться, арестованы
Хулиганы, которые в Лондоне избили пару девушек, Меланию Геймонат и ее девушку Крис, арестованы. По этому делу задержано 5 человек, передает Daily Mail.
По словам девушек, которые ехали на втором этаже двухэтажного автобуса, к ним пристали подростки, и начали делать грубые сексуальные намеки.
Как утверждает Мелания, парни вели себя неприлично и просили девушек поцеловаться, чтобы хулиганы смогли "насладиться просмотром". Также нападавшие называли подруг "лесбиянками" и описывали сексуальные позы.
Одна из девушек пыталась отшутиться, однако подростки напали на ее подругу, после чего нанесли ряд ударов Мелания.
Я почувствовала головокружение, и, увидев свою кровь, упала вниз. Я не помню, потеряла я сознание или нет. Вскоре автобус остановился и на месте уже была полиция. В тот момент моя кровь была уже повсюду,
- говорит Мелания.
У Крис сломана челюсть, а у Мелании нос. Также подростки украли телефоны и сумочки девушек.
Полиция Лондона заявила, что по делу о нападении и краже обвиняется 5 человек возрастом от 15 до 18 лет, их арестовали на выходных. На данный момент полиция ищет свидетелей и собирает информацию по этому делу. Судебный процесс состоится в июле.