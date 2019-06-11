Вт, 11.06.2019
Галерея: вы только посмотрите, с каким размахом сеть магазинов Maxima отметила юбилей в Эстонии! СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Жизнь
  • Можно ли купить безумно дорогие бикини от эстонской знаменитости за четыре евро на AliExpress?

Можно ли купить безумно дорогие бикини от эстонской знаменитости за четыре евро на AliExpress?
Отвечает основатель бренда

Katri Katsi bikiinibrändi tooted sarnanevad AliExpressis müüdavatega.

ФОТО: Kuvatõmmised e-poodide kodulehtedelt

В социальных сетях ходят слухи, что дорогие бикини от бренда Катри Катс возможно заказать через интернет-магазин AliExpress буквально по цене коробки конфет. Ктри Катс объяснила, с чем связана такая разница в цене.

Эстонская путешественница Катри Катс (настоящее имя Катри Пальм) недавно основала свой бренд, выпускающий бикини Kiss 'n' Thrill. Самый дешевый комплект бренда стоит 70 евро, самый дорогой - 78. В Интернете утверждают, что бикини такого же дизайна и неплохого качества можно заказать в Интернет-магазине AliExpress за 4 евро.

Певица Heleza поделилась фото на своей страничке в Инстаграм, на котором изображено бикини на сайте AliExpress, которое выглядит в точности как бикини бренда Катри Катс. "Я получила свой заказ - очень красивый бикини за 4 евро. Девочке, не давайте себя обмануть, покупая такой же за 70", - написала певица.

Katri Katsi bikiinibrändi toodetega sarnaseid saab AliExpressist pea 20 korda odavamalt.

ФОТО: Kuvatõmmis veebilehelt aliexpress.com

В передаче «Õhtu!» на канале Kanal 2 Катри Катс рассказала, что бикини ее бренда производит одна семья на Бали. Услышав обвинения в свой адрес, Катс написала в Инстаграме, что разница в цене почти в 20 раз связана с этикой производства и она никогда не продавала товар с AliExpress.

"Я знаю, что для жителей Эстонии 70-80 евро за бикини - это очень дорого, но я не жду, что все будут их покупать. Эта цена складывается, в том числе, и из этики производства", - сказала Катс и добавила, что ее бикини производят 5-6 человек.

"Люди, которые производят эти бикини, получают достойную зарплату, я не использую детский труд. Условия для труда этих людей очень хорошие", - пояснила Катс. "Я клянусь, что ни один человек не получил никаких повреждений только потому, что я хочу производить бикини", - добавила она.

Katri Katsi bikiinibrändi kodulehel on sama disainiga rõivad palju kallimad.

ФОТО: Kuvatõmmis veebilehelt kissnthrill.com

Хотя Катри Катс не жалуется, что кто-то предпочитает более дешевую альтернативу, она попросила людей немного подумать об этом. «Если вы заказываете бикини за 2-4 евро, кому-то приходится работать в нечеловеческих условиях - вот и все. Если можно сделать бикини за такую цену, я не могу себе представить, какую зарплату получают эти люди и получают ли вообще», - сказал Катс.

Катри Катс также объяснила, почему ее бикини именно такого дизайна. «Конечно, я не модный дизайнер, я просто собрала свои идеи и мысли: то, что я носила, то, что мне нравилось, а что не нравилось, что могло бы улучшить мой внешний вид», - сказала путешественница, как развивались дизайны бикини.

Katri Kats selgitas, et kui tavaliselt katavad bikiinid rindade külje ära, siis tema disainis topi, mis oleks võimalikult avatud ja jätaks rinnast suurema mulje.

ФОТО: Kuvatõmmis Instagrami storyst

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ