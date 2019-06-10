Пн, 10.06.2019
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  • Модель из России назвала лучшие страны для обнаженных фотосессий

Модель из России назвала лучшие страны для обнаженных фотосессий

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Lighty ☀️ Лайти (@lighty_light) on

Светлана Реус, нудистка из России, побывала в 50 странах и теперь рассказывает, где ей больше всего понравилась.

Как пишет Daily Star, 30-летняя путешественница, которая выглядит как Дейенерис Таргариен из «Игры Престолов», путешествует по всему миру и успела раздеться во многих экзотических местах.

Светлана, побывавшая на Мальдивах, в Перу и Соединенных Штатах, говорит, что Исландия - самое удивительное место, которое она посетила. «Я позировала голой на бескрайних люпиновых полях с захватывающим дух видом на горы, затем перед скрытым от глаз водопадом, окруженным невероятным зеленым цветом», — рассказала россиянка изданию The Sun. По словам Реус, последующие места для фотосессий без одежды занимают Танзания и Южная Африка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Lighty ☀️ Лайти (@lighty_light) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Lighty ☀️ Лайти (@lighty_light) on

Модель, которая проживает в Греции, открыла для себя путешествия в 2010 году и и это вошло в привычку. «Я старалась путешествовать как можно больше и сократить расходы на кино, рестораны, новую одежду.», - сказала Светлана.

В 2014 году Светлана познакомилась со своим мужем, с которым начала путешествовать по миру. Они поженились в январе 2015 года в Лас-Вегасе и каждый год возобновляли брачные браки в другой стране.

Например, они отпраздновали свою первую годовщину свадьбы в Таиланде, вторую в пустыне в Объединенных Арабских Эмиратах, а третью в племени инков в Перу. «Конечно, эти свадебные церемонии носят только символический характер», - объяснила Светлана.

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