Модель из России назвала лучшие страны для обнаженных фотосессий

Как пишет Daily Star, 30-летняя путешественница, которая выглядит как Дейенерис Таргариен из «Игры Престолов», путешествует по всему миру и успела раздеться во многих экзотических местах.

Светлана, побывавшая на Мальдивах, в Перу и Соединенных Штатах, говорит, что Исландия - самое удивительное место, которое она посетила. «Я позировала голой на бескрайних люпиновых полях с захватывающим дух видом на горы, затем перед скрытым от глаз водопадом, окруженным невероятным зеленым цветом», — рассказала россиянка изданию The Sun. По словам Реус, последующие места для фотосессий без одежды занимают Танзания и Южная Африка.

Модель, которая проживает в Греции, открыла для себя путешествия в 2010 году и и это вошло в привычку. «Я старалась путешествовать как можно больше и сократить расходы на кино, рестораны, новую одежду.», - сказала Светлана.

В 2014 году Светлана познакомилась со своим мужем, с которым начала путешествовать по миру. Они поженились в январе 2015 года в Лас-Вегасе и каждый год возобновляли брачные браки в другой стране.