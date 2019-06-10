Личная жизнь больше не секрет: Киану Ривз пришел на модный показ с девушкой

Известный канадский актер Киану Ривз, который недавно в одном из интервью говорил о своем одиночестве, пришел на модный показ мужской коллекции весна/лето 2020 Saint Laurent с девушкой – художницей Александрой Гранте. К слову, актер стал новым лицом именно этого брэнда, пишет Сегодня.
Обычно звезда фильмов "Джон Уик" Киану Ривз избегает подобных светских мероприятий, но на этот раз актер сделал исключение. Самым главным удивлением для прессы было то, что 54-летняя знаменитость позировала на показа вместе с художницей, которая нежно держала актера за руку.
Отметим, что именно с этой женщиной Киану приписывают роман, но пока официальных заявлений не было, можно только догадываться в каких отношениях они состоят.
Напомним, что 54-летний Киану Ривз ни разу не был женат. Он встречался с Дженнифер Сайм, которая погибла в апреле 2001 года в автокатастрофе. Годом ранее ребенок пары появился на свет мертворожденным. С тех пор актер не был замечен в серьезных отношениях.