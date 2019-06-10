Личная жизнь больше не секрет: Киану Ривз пришел на модный показ с девушкой

Обычно звезда фильмов "Джон Уик" Киану Ривз избегает подобных светских мероприятий, но на этот раз актер сделал исключение. Самым главным удивлением для прессы было то, что 54-летняя знаменитость позировала на показа вместе с художницей, которая нежно держала актера за руку.

ФОТО: Xavier Collin/Image Press Agency / Xavier Collin/Image Press Agency

Отметим, что именно с этой женщиной Киану приписывают роман, но пока официальных заявлений не было, можно только догадываться в каких отношениях они состоят.

ФОТО: VALERIE MACON / AFP