Пн, 10.06.2019
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«Противно смотреть»: известную певицу публично смешали с грязью

Юлианна Караулова.

ФОТО: Промо

Эстрадная певица Юлиана Караулова выложила в Instagram Новый пост. Поклонники дали неожиданную реакцию, пишут Дни.ру.

На фото артистка стоит в красном слитном купальнике и мокрыми волосами в раздевалке спортзала World Class "Романов". Она оповестила читателей. что идет плавать.

"Кажется, что лето началось довольно давно, а на деле – прошла всего неделя",-подписала звезда. Также она отмечает, что она готова к новой маленькой жизни, что ждет ее впереди. "Но после этих выходных это точно не точно", – смеется Юлианна. 

Поклонники тут же начали писать комментарии под снимком. Многие оценили прекрасную физическую форму Карауловой. 

"Худая легенда", "Ох ничего себе тростиночка! Вы, мадам, стройна, как камыш!", "Очаровательная девочка" – восторгались фанаты.

"Спасателям Малибу прибыло пополнение",

– пошутила активная пользователь сети.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Yulianna Karaulova (@yulianna_karaulova) on

Но многие сочли певицу не слишком привлекательной. И, конечно, купальник тоже не остался незамеченным. "Тощая", "Кто говорит, что у тебя фигура супер, не верь им!", "Фу, противно смотреть. Дошли уже, ни стыда, ничего", – критиковали злобные подписчики.

"Зачем так купальник натягивать? Аж кумушка наружу!",

– язвительно заявила недоброжелательница. 

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