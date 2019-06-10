«Противно смотреть»: известную певицу публично смешали с грязью

На фото артистка стоит в красном слитном купальнике и мокрыми волосами в раздевалке спортзала World Class "Романов". Она оповестила читателей. что идет плавать.

"Кажется, что лето началось довольно давно, а на деле – прошла всего неделя",-подписала звезда. Также она отмечает, что она готова к новой маленькой жизни, что ждет ее впереди. "Но после этих выходных это точно не точно", – смеется Юлианна.

Поклонники тут же начали писать комментарии под снимком. Многие оценили прекрасную физическую форму Карауловой.

"Худая легенда", "Ох ничего себе тростиночка! Вы, мадам, стройна, как камыш!", "Очаровательная девочка" – восторгались фанаты.

"Спасателям Малибу прибыло пополнение",

– пошутила активная пользователь сети.

Но многие сочли певицу не слишком привлекательной. И, конечно, купальник тоже не остался незамеченным. "Тощая", "Кто говорит, что у тебя фигура супер, не верь им!", "Фу, противно смотреть. Дошли уже, ни стыда, ничего", – критиковали злобные подписчики.

"Зачем так купальник натягивать? Аж кумушка наружу!",