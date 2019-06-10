Фото: самая сексуальная бабушка поделилась снимками, на которых позирует без одежды

Поразительно красивая австралийка Джина Стюарт была названа «Самой сексуальной бабушкой в мире», когда она приняла участие в конкурсе красоты мужского журнала Maxim. Тогда она намного опередила более молодых конкуренток.

Недавно она опубликовал фотографию в Instagram, на которой она позирует в прозрачной блузке. Фото настолько откровенное, что не удивительно, если оно снова не пройдет цензору Instagram. Причина, как всегда, в том, что изображение нарушает правила социальных сетей.