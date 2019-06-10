Девушка выложила ролик, на котором у ее дома ночью гуляет неопознанное жуткое существо

Необычным видео с камеры наблюдения поделилась на своей страницей пользовательница "Фейсбука" Вивиан Гомес из США. На кадрах видно, как сначала появляется тень, а потом вдоль дома чудаковато шагает маленькая и очень худая фигурка. Ошеломлённая девушка написала, что существо у её дома попало только на одну камеру, и попыталась выяснить, не видел ли его кто-то ещё.

"<...> Увидела это на кадрах с камеры и пытаюсь понять... какого чёрта? Сначала я увидела тень, идущую от моей входной двери, затем — это существо. Кто-нибудь ещё видел это на своих камерах? Две другие камеры почему-то не засекли его",

- написала Вивиан.

Ролик набрал около семи миллионов просмотров и быстро разошёлся по соцсетям. Пользователи принялись строить предположения, что же это могло быть. Среди версий — марионетки, призраки и сказочные существа. Многие юзеры отметили, что "пришелец" очень похож на домашнего эльфа Добби из вселенной "Гарри Поттера".

"Кажется, Добби выпил слишком много сливочного пива",

- отметил один из комментаторов.

Часть комментаторов отметили, что выглядит ролик довольно жутко. А скептики, как всегда, высказали мнение, что это фейк. Сторонники версии о том, что это был переодетый ребёнок, вскоре отметили, что он бы так двигаться не смог — слишком уж странно у существа гнутся суставы.

"Они среди нас",

"Это так жутко. Надеюсь, ситуация прояснится",