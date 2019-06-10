Пн, 10.06.2019
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Девушка выложила ролик, на котором у ее дома ночью гуляет неопознанное жуткое существо

**REFERENCE PICTURE ONLY** Pic from Warner Bros/Caters News - (Pictured: Dobby the house elf from the Harry Potter franchise.) - Dobby is a free elf! - and roaming the South African wilderness. A bat eared fox that looks just like the much loved Harry Potter character was pictured in the Kgalagadi Transfrontier Park in South Africa. The nervous young creature was poking his head out of its den when it was spotted by photographer and park guide Mems Carim. With his pointed nose and floppy ears he closely resembles Harry Potters faithful friend. SEE CATERS COPY

ФОТО: / Caters News Agency

В соцсетях стало вирусным видео, на котором странная фигура бредёт по ночной улице. Пользователи шутят, пугаются, строят догадки и даже окрестили её в честь знаменитого персонажа из "Гарри Поттера", пишет Лайф.

Необычным видео с камеры наблюдения поделилась на своей страницей пользовательница "Фейсбука" Вивиан Гомес из США. На кадрах видно, как сначала появляется тень, а потом вдоль дома чудаковато шагает маленькая и очень худая фигурка. Ошеломлённая девушка написала, что существо у её дома попало только на одну камеру, и попыталась выяснить, не видел ли его кто-то ещё.

"<...> Увидела это на кадрах с камеры и пытаюсь понять... какого чёрта? Сначала я увидела тень, идущую от моей входной двери, затем — это существо. Кто-нибудь ещё видел это на своих камерах? Две другие камеры почему-то не засекли его",

- написала Вивиан.

Ролик набрал около семи миллионов просмотров и быстро разошёлся по соцсетям. Пользователи принялись строить предположения, что же это могло быть. Среди версий — марионетки, призраки и сказочные существа. Многие юзеры отметили, что "пришелец" очень похож на домашнего эльфа Добби из вселенной "Гарри Поттера".

"Кажется, Добби выпил слишком много сливочного пива",

- отметил один из комментаторов.

Часть комментаторов отметили, что выглядит ролик довольно жутко. А скептики, как всегда, высказали мнение, что это фейк. Сторонники версии о том, что это был переодетый ребёнок, вскоре отметили, что он бы так двигаться не смог — слишком уж странно у существа гнутся суставы.

"Они среди нас",

"Это так жутко. Надеюсь, ситуация прояснится",

- написали пользователи.

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