Фото: Виктория Дайнеко опять решила пошалить и снялась почти топлес

На фотографии певица прикрыла грудь рукой. На жгучей брюнетке из одежды - только джинсы. Девушка также не забыла добавить к пикантному снимку томный взгляд.

Поклонники поставили снимку почти 8 с половиной тысяч лайков, а также оставили свыше 114 комментариев.

«Красавица», «Куколка», «Красотка», «Смело, красиво», - писали фанаты. Но были и такие комментаторы, которые в очередной раз упрекнули звезду, что она слишком часто злоупотребляет откровенными фотографиями.