Снятый в Латвии клип получил главный приз кинопремии в Лондоне

«Получение этой престижной награды — как ключ в новый мир с безграничными возможностями. Последние 10 лет я посвятила материнству, и оно наполнило меня силами, а этот приз стал ответом на все мои вопросы и сомнения. Я могу и сейчас – мой выход! Я знаю, что есть танцовщицы в десятки раз лучше, профессиональнее меня. Но я танцевала душой! И была безгранично счастлива и наслаждалась процессом, не думала о славе и деньгах. А то, что моя идея получила такую высокую оценку, для меня чудо! Я верю, что это только начало, и теперь не страшно воплощать все наши многочисленные идеи и задумки», — рассказала Екатерина Ланская.