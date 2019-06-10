Снятый в Латвии клип получил главный приз кинопремии в Лондоне

Киноистория творческого тандема Дмитрия и Екатерины Ланских «Жизнь в рассеянном свете», снятое в Латвии, получило главный приз престижной Лондонской международной кинопремии L.I.M.P.A 2019 в категории «Лучшее иностранное видео».
Кинопремия L.I.M.P.A была учреждена в 2015 году, как признание достижений в различных областях киноискусства, а также для укрепления отношений между кинематографистами по всему миру и оказания поддержки в дальнейшем распространении фильмов. Мероприятия L.I.M.P.A ежегодно проходят в Великобритании, Испании и США.
Романтическая киноистория о танцовщице и хореографе «Жизнь в рассеянном свете» - работа творческого тандема Дмитрия и Екатерины Ланских.
Дмитрий известен как автор песен и фронтмен группы Lanskoy & Co. с такими хитами, как: «Падаю» (OST Физрук), «Не хватает слов», «Ты нравишься мне», «Бесконечное лето», а также работой в качестве композитора и музыкального продюсера над саундтреками к популярным сериалам «Лучше чем люди», «Ольга», «Звоните ДиКаприо», «Толя робот» и кинофильмам «Громкая связь», «Я худею» и многим другим.
Екатерина как режиссер-постановщик много лет проработала в компании Игоря Крутого «АРС», была режиссером популярнейших ТВ-проектов «Утренняя почта», «Песня года», «Новая волна», ведущей шоу Laima Rendezvous в Юрмале.
Идея сценария видео принадлежит Katu (творческий псевдоним Екатерины Ланской), она же исполнила главную роль совместно с известным латвийским танцовщиком, чемпионом Европы по бальным танцам Вячеславом Вишняковым.
История во многом является биографической, ведь родители Екатерины профессионально занимались хореографией. А музыкальной основой «Жизни в рассеянном свете» стал сингл группы Lanskoy & Co., названный в честь одноименного стихотворения Иосифа Бродского, чье творчество вдохновило Дмитрия на написание композиции и положило начало целому арт-проекту.
«Получение этой престижной награды — как ключ в новый мир с безграничными возможностями. Последние 10 лет я посвятила материнству, и оно наполнило меня силами, а этот приз стал ответом на все мои вопросы и сомнения. Я могу и сейчас – мой выход! Я знаю, что есть танцовщицы в десятки раз лучше, профессиональнее меня. Но я танцевала душой! И была безгранично счастлива и наслаждалась процессом, не думала о славе и деньгах. А то, что моя идея получила такую высокую оценку, для меня чудо! Я верю, что это только начало, и теперь не страшно воплощать все наши многочисленные идеи и задумки», — рассказала Екатерина Ланская.
Над воплощением идеи Екатерины работала команда профессионалов из Латвии:
- Режиссер-постановщик – Руслан Фрадкин;
- Оператор-постановщик – Янис Андреев;
- Хореограф-постановщик – Эдите Абелтыня;
- Художник по гриму – Эмилия Эглите;
- Художник по костюмам – Анатолий Ксенофонтов;
- Исполнительный продюсер – Ника Степанова.