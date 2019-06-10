Альбина Джанабаева не выдержала после откровений первой жены Валерия Меладзе

Первая жена Валерия Меладзе появилась в студии "Судьбы человека" Бориса Корчевникова. Ирина рассказала, что очень переживала из-за развода. Она до последнего не знала, что любовницей певца продолжительное время была вокалистка Альбина Джанабаева.

Интервью экс-супруги Меладзе породило волну негатива по отношению к артистке. Та подверглась нападкам недоброжелателей, которые стали сравнивать ее с Ириной.

"Первая жена очень умная, самодостаточная. Мне очень понравилась!" – язвительно написала пользовательница Сети под фотографией Альбины Джанабаевой в Instagram.

Звезда не стала медлить с ответом. "Женитесь", – резко осекла она злопыхательницу. После, судя по всему, не выдержав потока грязи, артистка закрыла возможность оставлять комментарии на своей странице.