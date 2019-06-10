В СМИ попало фото звезды «Домашний арест» Яны Кошкиной до пластики

Напомним, что звезду подозревают в романе с женатым Гариком Мартиросяном, который якобы купил ей квартиру и даже хотел устроить в «Дом-2».

На этот раз в Сеть просочился снимок Яны Кошкиной до пластической операции. Пользователи Сети отмечают кардинальные изменения во внешности девушки, сделавшей «тюннинг» лица.

ФОТО: Instagram

Юзеры обратили внимание на изменение не только цвета волос и формы бровей, но и на преображение овала лица и контуров губ. Комментаторы указывают, что раньше Яна выглядела как обычная симпатичная девушка, а теперь к ней «страшно подойти».

Также пользователи предположили, что Кошкина увеличила грудь, чтобы быть еще более заметной в обществе.