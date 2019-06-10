Фото злополучного «Крота» рядом с соком в квартире Алибасова внесло ясность в трагедию с продюсером

Официальный представитель Бари Алибасова Вадим Горжанкин опубликовал фотографию полки, расположенной на кухне в квартире продюсера «На-На», наглядно показав, как он мог перепутать «Крота» с соком.

Горжанкин напомнил, что у Алибасова плохое зрение, а на момент ЧП он был без очков.

В кадре видно, как яркая упаковка жидкости для очистки труб мимикрирует под сок. К тому же у химического средства нет едкого запаха, а крышка не оборудована дополнительным фиксатором.

Пресс-секретарь Алибасова отметил, что сумму компенсации ущерба здоровью продюсера уточнят в ближайшее время. Затем заявление против производителя «Крота» передадут в суд.

ФОТО: Вадим Горжанкин

«Иск направят в суд. Близкие Бари Каримовича надеются, что с помощью него они смогут уберечь многих людей, особенно детей, от таких трагических случайностей», – цитирует Горжанкина Newsru.