Аскольд Запашный с детьми попал в аварию

Знаменитый артист цирка воспитывает двух дочек и известен как заботливый отец. Аскольд Запашный никогда не превышает скорость и старается быть аккуратным за рулем, особенно, когда едет с семьей. Но вчера ночью дрессировщик попал в серьезное ДТП на Ленинском проспекте Москвы: Аскольд встретил Эльзу и Еву на вокзале и вез детей домой, когда другой водитель врезался в автомобиль Запашного.

Происшествие могло кончиться трагично, ведь машину пронесло через всю проезжую часть к столбу. К счастью, артисту удалось избежать столкновения с препятствием. Однако поведение виновника ДТП возмутило Аскольда.

«Никогда не знаешь, чем закончится твой день. Встретил семью на вокзале в 2.30 и попал в ночное ДТП. Самое противное, что существо, которое тараном чуть не привезло мою машину с двумя маленькими детьми, в столб, взвизгнув тормозами, трусливо скрылось с места аварии»,

— поделился дрессировщик в микроблоге.

Запашный поблагодарил оперативно отреагировавших сотрудников ГИБДД. С помощью видеозаписи с места происшествия сотрудникам полиции удалось установить марку и номер автомобиля виновника аварии. «Слава Богу, никто не пострадал, хотя малышки очень напугались», — отметил дрессировщик.

Аскольд продемонстрировал запись случившегося, на которой видно, как в 2.51 ночи белый автомобиль «подрезал» внедорожник Запашного и протаранил него. Ситуация была критической, но семью артиста спасло то, что ДТП произошло сразу после светофора: машина еще не успела набрать скорость.

Поклонники поддержали дрессировщика, отметив, что преступника непременно арестуют. Подписчики заключили, что случившееся вряд ли стало следствием невнимательности водителя и больше похоже на хулиганскую выходку. «Хорошо, что все обошлось. Повезло, что Вас знают, это ускорит поиски нарушителя. Его накажут так, чтоб на всю жизнь запомнил и не творил такое на дороге», — подчеркнули комментаторы. «Благо, без жертв. О чем люди думают, садясь за руль?! Вы с дочками могли погибнуть из-за чужой наглости на дороге. Это безответственно со стороны того водителя!», — негодовали пользователи.