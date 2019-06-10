«Ким Кардашян отдыхает!» Ставшая несколько месяцев назад матерью эстонка Грете Клейн поражает своей красотой

30-летняя певица и актриса Грете Клейн поделилась в социальных сетях кадром, от которого дух захватывает.
Свежее фото молодой матери вызвало бурный восторг у поклонников. «Даже Ким Кардашян отдыхает», – написал один из них.
«Спрячься! После таких фото я больше не хочу смотреть в зеркало, приходит комплекс неполноценности. Слишком хороша, чтобы быть правдой», – пишет другой комментатор.
«Вау, ты такая красивая», – добавляет третий поклонник.
Напомним, что 13 марта этого года Грете Клейн впервые стала матерью. Звезда Instagram родила девочку. Этот факт заставляет еще больше восхищаться тем, как сейчас выглядит Грете. Ведь после родов прошло всего три месяца.