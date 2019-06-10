«Ким Кардашян отдыхает!» Ставшая несколько месяцев назад матерью эстонка Грете Клейн поражает своей красотой

Свежее фото молодой матери вызвало бурный восторг у поклонников. «Даже Ким Кардашян отдыхает», – написал один из них.

«Спрячься! После таких фото я больше не хочу смотреть в зеркало, приходит комплекс неполноценности. Слишком хороша, чтобы быть правдой», – пишет другой комментатор.

«Вау, ты такая красивая», – добавляет третий поклонник.