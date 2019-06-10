Мария Чернобыльская: что стало с единственным ребенком, родившемся в зоне катастрофы?

Британское издание Daily Star узнало, что стало с девочкой по имени Марийка, которая стала единственным ребенком, родившемся в зоне катастрофы в Чернобыле.
Издание пишет, что Марийка вместе с семьей жили в Чернобыле, потому что украинские власти отказались предоставить ее родителям альтернативное жилье.
Марийка стала знаменитостью сразу после рождения, потому что она является единственным ребенком, который родился и вырос в непосредственной близости от четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС.
Когда девочке исполнилось 7 лет, семья переехала, потому что поблизости не было ни одной школы.
На сегодняшний день Марийке уже 19 лет, она учится в Киеве. По словам девушки у нее все хорошо: «Со мной все в порядке, сейчас учусь и работаю.»
Мать девочки, Лидия Совенко, призналась, что, когда в 1999 году девочка родилась в Чернобыльской зоне, власти оказывали на них давление, чтобы они покинули этот район. «Власти угрожали нам, они унижали нас, потому что хотели, чтобы мы покинули наш дом».
Женщина добавила, что с ней и ее мужем обращались как с преступниками, потому что они осмелились рожать ребенка на такой территории.
Она также опровергает заявления о том, что ее дочь больна. «Если люди думают, что она мутант или у нее две головы, они сильно ошибаются».
«Она прекрасный ребенок и, как мы видим, совершенно здорова», - добавила она.
Друзья Марийки говорят, что она не любит вспоминать о прошлом. «Она не считает себя особенной только потому, что родилась в Чернобыле.»
«На самом деле, понимание того, что она - единственный ребенок, который родился здесь после взрыва и вырос в Чернобыле, - болезненно для нее», - сказала подруга девушки.
«Для нее это как клеймо».
Чернобыльская катастрофа снова стала общественным интересом, потому что в мае 2019 года появился первый эпизод одноименного сериала. Трансляция производится HBO в сотрудничестве со Sky Atlantic.
Авария на Чернобыльской АЭС — разрушение 26 апреля 1986 года четвёртого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции, расположенной близ города Припять. Произошел взрыв, реактор был полностью разрушен, а в окружающую среду выброшено большое количество радиоактивных веществ. Авария расценивается как крупнейшая в своём роде за всю историю атомной энергетики, как по предполагаемому количеству погибших и пострадавших от её последствий людей, так и по экономическому ущербу, пишет Википедия.