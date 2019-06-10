Мария Чернобыльская: что стало с единственным ребенком, родившемся в зоне катастрофы?

Издание пишет, что Марийка вместе с семьей жили в Чернобыле, потому что украинские власти отказались предоставить ее родителям альтернативное жилье.

Марийка стала знаменитостью сразу после рождения, потому что она является единственным ребенком, который родился и вырос в непосредственной близости от четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС.

Когда девочке исполнилось 7 лет, семья переехала, потому что поблизости не было ни одной школы.

На сегодняшний день Марийке уже 19 лет, она учится в Киеве. По словам девушки у нее все хорошо: «Со мной все в порядке, сейчас учусь и работаю.»

Tšornobõli tsoon: hoiatussilt. 2016. ФОТО: SANDER ILVEST / PM/SCANPIX BALTICS

Мать девочки, Лидия Совенко, призналась, что, когда в 1999 году девочка родилась в Чернобыльской зоне, власти оказывали на них давление, чтобы они покинули этот район. «Власти угрожали нам, они унижали нас, потому что хотели, чтобы мы покинули наш дом».

Женщина добавила, что с ней и ее мужем обращались как с преступниками, потому что они осмелились рожать ребенка на такой территории.

Она также опровергает заявления о том, что ее дочь больна. «Если люди думают, что она мутант или у нее две головы, они сильно ошибаются».

«Она прекрасный ребенок и, как мы видим, совершенно здорова», - добавила она.

Друзья Марийки говорят, что она не любит вспоминать о прошлом. «Она не считает себя особенной только потому, что родилась в Чернобыле.»

«На самом деле, понимание того, что она - единственный ребенок, который родился здесь после взрыва и вырос в Чернобыле, - болезненно для нее», - сказала подруга девушки.

«Для нее это как клеймо».

Чернобыльская катастрофа снова стала общественным интересом, потому что в мае 2019 года появился первый эпизод одноименного сериала. Трансляция производится HBO в сотрудничестве со Sky Atlantic.