Чудовищная красота! Смотрите, в кого за год превратилась юная студентка

21-летняя студентка из Болгарии Андреа Иванова ради сходства с куклой Барби за год прошла более 15 процедур, сообщает The Sun.
Трансформацию девушка начала в прошлом году, для чего посещала всевозможные процедуры минимум раз в месяц. По сообщению издания, врачи вводили в губы студентки гиалуроновую кислоту каждый раз, когда ей казалось, что их объем уменьшается.
Кроме того, Андреа прошла через операцию по увеличению груди.
По словам болгарки, она с детства мечтала выглядеть как кукла Барби. Однако пользователи Сети считают, что девушка больше похожа на селезня Даффи Дака из анимационного сериала Looney Tunes или на Лох-несское чудовище.
Сама же Андреа довольна собой и считает, что люди имеют право выглядеть так, как они хотят, даже если их внешний вид не соответствует общепринятым стандартам красоты.