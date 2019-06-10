Чудовищная красота! Смотрите, в кого за год превратилась юная студентка

Трансформацию девушка начала в прошлом году, для чего посещала всевозможные процедуры минимум раз в месяц. По сообщению издания, врачи вводили в губы студентки гиалуроновую кислоту каждый раз, когда ей казалось, что их объем уменьшается.

Кроме того, Андреа прошла через операцию по увеличению груди.

По словам болгарки, она с детства мечтала выглядеть как кукла Барби. Однако пользователи Сети считают, что девушка больше похожа на селезня Даффи Дака из анимационного сериала Looney Tunes или на Лох-несское чудовище.