Пн, 10.06.2019
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Чудовищная красота! Смотрите, в кого за год превратилась юная студентка

ФОТО: instagram.com/andrea.andrea345

21-летняя студентка из Болгарии Андреа Иванова ради сходства с куклой Барби за год прошла более 15 процедур, сообщает The Sun.

Трансформацию девушка начала в прошлом году, для чего посещала всевозможные процедуры минимум раз в месяц. По сообщению издания, врачи вводили в губы студентки гиалуроновую кислоту каждый раз, когда ей казалось, что их объем уменьшается.

Кроме того, Андреа прошла через операцию по увеличению груди.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

😚😚😚 #colourfull #girl

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По словам болгарки, она с детства мечтала выглядеть как кукла Барби. Однако пользователи Сети считают, что девушка больше похожа на селезня Даффи Дака из анимационного сериала Looney Tunes или на Лох-несское чудовище.

Сама же Андреа довольна собой и считает, что люди имеют право выглядеть так, как они хотят, даже если их внешний вид не соответствует общепринятым стандартам красоты.

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#good #night

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#vbox7 :d :p

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#cool #girl #good

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