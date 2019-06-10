Ой, мамочка! Графиня Копли позирует полуголой, смущая жителей столицы

На этот раз молодая мать поделилась провокационным кадром, который подписала: «Моя жизнь шепчет». На фото Ингрид позирует в плаще на голое тело. Комментаторы удивляются, что Ингрид так здорово выглядит, будто и вовсе не была недавно беременной.

Напомним, что первенец у Ингрид и рэпера Андруса Эльбинга, известного под псевдонимом Beebilõust, появился на свет в апреле этого года. Родители выбрали для дочери очень необычное имя – Венус Эльбинг.

Уже через неделю после рождения ребенка звезда Instagram модель Ингрид Мянд опубликовала фото в нижнем белье, доказывающее, что переживать о лишних килограммах, набранных за время беременности, красотке не стоит.