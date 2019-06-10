Ой, мамочка! Графиня Копли позирует полуголой, смущая жителей столицы

Возлюбленная эстонского рэпера Beebilõust Ингрид Мянд, которую также называют Графиней Копли, любит эпатировать публику. И если кто-то думал, что недавнее материнство убавит пыла эстонской звезды Instagram, то глубоко заблуждался.
На этот раз молодая мать поделилась провокационным кадром, который подписала: «Моя жизнь шепчет». На фото Ингрид позирует в плаще на голое тело. Комментаторы удивляются, что Ингрид так здорово выглядит, будто и вовсе не была недавно беременной.
Напомним, что первенец у Ингрид и рэпера Андруса Эльбинга, известного под псевдонимом Beebilõust, появился на свет в апреле этого года. Родители выбрали для дочери очень необычное имя – Венус Эльбинг.
Уже через неделю после рождения ребенка звезда Instagram модель Ингрид Мянд опубликовала фото в нижнем белье, доказывающее, что переживать о лишних килограммах, набранных за время беременности, красотке не стоит.
Впрочем, Ингрид всегда любила удивлять общественность смелыми образами и яркими фотосессиями, часто прямо на улицах района Копли, где она и проживает. Именно поэтому эстонские СМИ окрестили смелую, дерзкую и красивую возлюбленную рэпера Beebilõust Графиней Копли.