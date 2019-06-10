Пн, 10.06.2019
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  • Ой, мамочка! Графиня Копли позирует полуголой, смущая жителей столицы

Ой, мамочка! Графиня Копли позирует полуголой, смущая жителей столицы

Ingrid Mänd ja Andrus Elbing ehk Beebilõust Eesti hiphop festivalil 2018.

ФОТО: Konstantin Sednev

Возлюбленная эстонского рэпера Beebilõust Ингрид Мянд, которую также называют Графиней Копли, любит эпатировать публику. И если кто-то думал, что недавнее материнство убавит пыла эстонской звезды Instagram, то глубоко заблуждался.

На этот раз молодая мать поделилась провокационным кадром, который подписала: «Моя жизнь шепчет». На фото Ингрид позирует в плаще на голое тело. Комментаторы удивляются, что Ингрид так здорово выглядит, будто и вовсе не была недавно беременной.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Напомним, что первенец у  Ингрид и рэпера Андруса Эльбинга, известного под псевдонимом Beebilõust, появился на свет в апреле этого года. Родители выбрали для дочери очень необычное имя – Венус Эльбинг.

Уже через неделю после рождения ребенка звезда Instagram модель Ингрид Мянд опубликовала  фото в нижнем белье, доказывающее, что переживать о лишних килограммах, набранных за время беременности, красотке не стоит.

Впрочем, Ингрид всегда любила удивлять общественность смелыми образами и яркими фотосессиями, часто прямо на улицах района Копли, где она и проживает. Именно поэтому эстонские СМИ окрестили смелую, дерзкую и красивую возлюбленную рэпера Beebilõust Графиней Копли.

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